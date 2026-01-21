Un ensorrament al Centre Històric de Lleida força el desallotjament dels veïns

L’Ajuntament de Lleida ha desallotjat preventivament aquest dimecres l’edifici del carrer Boters 25, al Centre Històric, després que l’ensorrament parcial de la paret mitgera d’un immoble adjacent, que s’estava enderrocant, hagi provocat afectacions estructurals. En el moment dels fets, només hi havia una persona a l’interior de l’edifici.
Després d’una primera inspecció efectuada per un tècnic municipal, s’ha autoritzat el retorn als seus habitatges dels veïns de les portes primeres. En canvi, els residents de les portes segones no podran tornar-hi de moment, mentre es continua avaluant l’estat de l’immoble. Dels quatre pisos afectats, dos estaven habitats per tres persones i els altres dos es trobaven buits.
Els Serveis Socials de la Paeria s’han desplaçat fins al lloc per oferir suport a les persones afectades, tot i que no ha calgut facilitar allotjament d’emergència. També s’hi ha traslladat la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, per seguir la situació i posar a disposició els recursos municipals necessaris. De manera preventiva, la Guàrdia Urbana ha tallat el carrer.
Els edificis situats als números 21 i 23 del carrer Boters estaven sent enderrocats per trobar-se en estat de ruïna. Les pluges dels darrers dies han provocat danys a la paret mitgera del número 23, que ha col·lapsat parcialment i ha afectat l’edifici del número 25.