Un home s’enfronta a quatre anys i mig de presó per intentar agredir sexualment un menor a l’Urgell

L’Audiència de Lleida jutjarà el pròxim 4 de juny dos homes acusats en causes separades per delictes greus comesos a les comarques de l’Urgell i el Pallars Jussà. En el primer cas, la Fiscalia sol·licita quatre anys i mig de presó i tres més de llibertat vigilada per a un individu acusat d’intentar agredir sexualment un menor dins d’una furgoneta, el maig de 2021. Segons l’escrit d’acusació, l’home hauria intentat tocar el menor, però aquest es va resistir i va impedir l’agressió. El jutjat de Cervera va dictar una ordre d’allunyament pocs dies després dels fets.

El ministeri públic també demana que l’acusat no pugui acostar-se a menys de 200 metres del menor ni tenir-hi cap mena de contacte durant cinc anys, així com la prohibició de treballar en entorns amb menors durant cinc anys més un cop complerta la pena. A més, se sol·licita una indemnització de poc més de 10.000 euros per a la víctima.

El mateix dia, s’asseurà al banc dels acusats un home per una presumpta agressió a un company de feina al Pallars Jussà el setembre del 2022. Segons la Fiscalia, l’acusat l’hauria colpejat per sorpresa en un garatge, causant-li lesions al cap i a la cara que van requerir intervenció mèdica i dental. El fiscal demana quatre anys de presó, una ordre d’allunyament de tres anys i una compensació econòmica de més de 13.000 euros per danys i tractaments derivats.