Consternació a Vilanova de la Barca i Corbins per la mort del jove Jordi Majoral

La comunitat de Vilanova de la Barca està de dol després de la mort del jove Jordi Majoral Verdú, de 21 anys, que va perdre la vida divendres a la tarda en un xoc entre la motocicleta que conduïa i un tractor.

L’Ajuntament va decretar tres dies de dol en senyal de respecte i condol, i va emetre un comunicat transmetent el suport més sincer a la família i amics del jove. “Tot el poble s’uneix en aquest moment tan dolorós”, expressava el consistori.

També el municipi de Corbins, d’on era originària part de la seva família i on participava activament en l’associació juvenil, va proclamar dos dies de dol i va cancel·lar tots els actes previstos per la festa major del cap de setmana.

Les mostres de suport i afecte s’han estès ràpidament: tant les entitats juvenils de Vilanova i Corbins com l’Institut Guindàvols de Lleida, on estudiava Jordi, han fet públic el seu pesar. “Compartim el dolor per una pèrdua que ens colpeja profundament”, afirmava la direcció del centre.