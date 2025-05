Un veí de la Noguera acusat d’abusar de la seva filla menor durant anys

Un home de la Noguera serà jutjat el 15 de maig a l’Audiència de Lleida per diversos delictes relacionats amb l’abús sexual i el maltractament de la seva filla menor d’edat. La Fiscalia sol·licita una condemna total de set anys i mig de presó i 15 anys de llibertat vigilada.

Segons l’acusació, els tocaments haurien començat cap al 2012, quan la nena tenia vuit anys, i haurien continuat durant anys. L’any 2021, després d’una agressió física durant una discussió, la menor va denunciar els fets.

El ministeri públic també atribueix a l’acusat tinença de pornografia infantil, exhibicionisme i maltractaments habituals. A més de la pena de presó, demana diverses mesures de protecció, com la prohibició d’acostar-se a la víctima, la inhabilitació per treballar amb menors i la destrucció del material confiscat. Reclama també una indemnització de 6.000 euros a la jove per danys morals.