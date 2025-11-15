Una explosió a un pis d’Oliana provoca un ferit

Un home ha resultat ferit i atès pels serveis d’emergències després que s’hagi produït una explosió a un pis del carrer Amadeu Vives del municipi d’Oliana. Segons els Bombers, que hi ha desplaçat fins a sis dotacions, les lectures del gas efectuades a l’interior han resultat negatives, i es descarta, doncs, que l’explosió hagi estat causada pel gas. El SEM hi ha desplaçat tres ambulàncies al lloc dels fets, i els Bombers estan valorant possibles danys estructurals a l’edifici que ha patit l’explosió.\r\n