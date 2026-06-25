Les Festes de Sant Pere ompliran la Carretera de Santpedor amb cinc dies d'activitats

El barri de la Carretera de Santpedor de Manresa tornarà a vestir-se de festa del 25 al 29 de juny amb una nova edició de les Festes de Sant Pere. L'Associació de Veïns ha preparat un ampli programa d'activitats adreçat a tots els públics, amb propostes culturals, esportives, musicals i familiars que convertiran el barri en un dels principals punts de trobada de la ciutat durant cinc dies.
Una programació per a totes les edats
Les Festes de Sant Pere oferiran una agenda variada amb activitats pensades perquè hi puguin participar veïns i visitants de totes les edats. Entre les propostes destacades hi haurà el cinema a la fresca amb la projecció de Jurassic World, el tradicional Tast de Vins DO Pla de Bages, una caminada popular pel Poal i els seus entorns, així com diferents espectacles infantils i activitats familiars.
La programació també inclourà el popular Bingo Music Show, el concert de la Coral La Pau, una cantada d'havaneres amb rom cremat i el concert final a càrrec del grup Los Guateques.
A més, durant els dies de festa també s'organitzaran activitats vinculades al Centre de l'Aigua de Can Font i al Museu de l'Aigua i el Tèxtil, reforçant la vessant cultural i patrimonial de la celebració.
L'Espai TikTok, principal novetat
Una de les novetats d'aquesta edició serà la posada en marxa de l'Espai TikTok, una iniciativa oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu d'implicar especialment el públic jove i fomentar noves formes de participació.
L'organització anima els assistents a compartir continguts i experiències de la festa a les xarxes socials, convertint-se així en ambaixadors del barri i contribuint a donar visibilitat a la celebració més enllà de l'àmbit local.
Crida a la participació
L'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor ha fet una crida a la participació de tots els manresans i ha volgut agrair la implicació de les persones voluntàries, entitats i empreses col·laboradores que fan possible l'organització de les festes.
L'entitat confia que aquesta nova edició torni a ser un espai de convivència, retrobament i dinamització social per al barri i per al conjunt de la ciutat.