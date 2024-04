El Casademont Saragossa - Baxi Manresa canvia de data

El partit de la trenta-dosena jornada de la Lliga Endesa que havia de jugar el Baxi Manresa a la pista del Casademont Saragossa canvia de data i, en comptes de jugar-se el dissabte 4 de maig a les 6 de la tarda, es disputarà l'endemà a 2/4 d'1 del migdia. L'ACB ho ha comunicat als clubs aquest dijous al·legant "coincidència amb altres esdeveniments esportius i ajustaments de la programació i producció televisiva". El duel que enfrontarà bagencs i aragonesos no és l'únic partit afectat. També pateixen canvis el València Bàsquet - Joventut, Baskonia - Bàsquet Girona i Unicaja Màlaga - UCAM Murcia.

Aquesta novetat no ha fet gens de gràcia a una afició manresana que ja feia dies que preparava un nou desembarcament a Saragossa. Apart del viatge que organitza el club, diversos aficionats estaven preparant per lliure tota la logística per animar el seu equip en un partit que pot ser clau en la lluita per entrar al play-off. La Grada d'animació, a través del seu compte a X, ha publicat un missatge que diu "després de confiar amb els dies i horaris que suposadament estaven marcats i un cop s'organitza bus i tot un desembarcament d'afició vermella, la lliga ACB ens obsequia amb un canvi de dates. Com per tornar a confiar en els horaris".