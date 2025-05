Diego Ocampo: «Em preocupa més el joc de l'equip que la classificació»

Diego Ocampo, tècnic del Baxi Manresa, ha començat la seva valoració destacant el bon inici de partit contra l'UCAM Múrcia. "Ens hem sentit còmodes", ha destacat el gallec. El partit ha començat a canviar a meitat del segon quart. "Hem comès unes errades que ens han fet perdre el nostre bon feeling", ha continuat Ocampo que ha apreciat una bona millora dels seus jugadors al tercer període. L'UCAM Múrcia només ha anotat tretze punts en aquest tram.

Però les coses s'han torçat novament. Les errades al tir lliure i el triple han impedit que la remuntada arribés més aviat. Però al darrer quart, "ha aparegut Dylan Ennis i ha sentenciat el partit. Ens ha afectat i en atac ens hem seguit deixant coses". Ocampo ha reconegut que al tram final, els murcians han estat molt millor i per això s'han endut la victòria i l'average.

El tècnic del Baxi Manresa es mostra més preocupat pel joc de l'equip que la situació a la classificació. Ocampo no creu que els problemes siguin motivats per la falta de concentració sinó que més aviat és un problema d'ansietat. Una altra de les preocupacions del l'entrenador de l'equip bagenc és "recuperar els jugadors que han estat lesionats. Que tornin a recuperar la confiança forma part de la meva feina".

Armel Traoré s'ha lesionat en una topada fortuïta amb Rodion Kurucs. L'ala francès té un esquinç al turmell i el pronòstic no sembla massa esperançador.

Finalment, Ocampo ha estat qüestionat per si volia enviar un missatge a l'afició manresana. El tècnic ha explicat que "en deu mesos passen moltes coses i no podem esperar que tot vagi sempre bé. Vam tenir un sotrac i ens vam aixecar. Ara hem tornat a caure i hem de treballar tots junts per sortir-nos-en". El missatge anava més dirigit als jugadors que a l'afició.

Sito Alonso valora haver guanyat l'average

L'entrenador de l'UCAM Múrcia, Sito Alonso, ha elogiat els seus jugadors pel bon nivell defensiu que han mostrat en moltes fases del partit. "Els hem incomodat", ha dit. Tot i lamentar els molt tirs lliures concedits, Alonso ho ha positivitzat destacant-ne la intensitat. El tècnic local també ha valorat guanyar el bàsquet average. Tenia en ment la forma com el seu equip va perdre de forma ajustada al tram final el partit de la primera volta i es volia "treure una espina".