El Baxi Manresa continua la seva mala ratxa a Múrcia (81-71)

El Baxi Manresa ha sumat la tercera derrota consecutiva en caure contra l'UCAM Múrcia per 81-71. Els bagencs han lluitat el partit i en alguns moments han tingut les seves opcions. Han aconseguit aixecar dotze punts. Però els locals han tingut més continuïtat. I, sobretot, han estat més encertats des de la línia de tres. Els bagencs només n'han transformat quatre en tot el partit. Un d'aquests de Mario Saint-Supéry amb tot decidit. Només Dylan Ennis n'ha fet tres. La desfeta deixa dues males notícies més. Una és la pèrdua del bàsquet average. I la segona és la lesió d'Armel Traoré. El francès ha estat un dels millors del seu equip i ha hagut d'abandonar la pista ben coix.

Retin Obasohan, Cameron Hunt, Musa Sagnia, Derrick Alston i Bodian Massa han estat els escollits per començar el partit per part del Baxi Manresa. Sito Alonso ha triat Ludde Hakanson, Dylan Ennis, Rodion Kurucs, Kaiser Gates i Simon Birganger. El ritme anotador ha estat lent al començament. Hunt i Alston superaven els dos tirs lliures anotats per Birgander (2-4, minut 3). Tant UCAM Múrcia com Baxi Manresa han començat a entonar-se amb l'anotació força repartida. L'entrada de Mario Saint-Supéry ha imprès una nova velocitat. El base andalús ha estat el principal protagonista d'un parcial de 0-7 que permetia el seu equip posar-se per davant (12-17, minut 8). Álex Reyes ha tornat a jugar després de tres partits de baixa i s'ha mostrat força afinat. El primer quart ha acabat amb domini del conjunt bagenc (18-22).

Els jugadors de Diego Ocampo seguien al davant en una nova fase de poca anotació. Gates, un dels jugadors de l'UCAM Múrcia que eren dubte, ha anotat un triple que empatava el partit força estona després. Una contra posterior d'Ennis situava un inquietant 32-30 al marcador. El ritme havia canviat de banda. Eren els millor moments dels locals. El Baxi Manresa resistia gràcies a una bona feina d'Emmanuel Cate. Les errades podien ser cares i qui ha errat primer ha estat el quadre manresà. Birgander ha aconseguit dues bones accions dins la pintura i ha aconseguit obrir una escletxa de cinc punts (39-34, minut 18). Ocampo ha demanat temps mort. Tot i això, la situació no ha millorat en l'encert de cara a cistella. Set punts el separaven del seu adversari a la mitja part (44-37).

Dues bones accions de Kurucs no han estat la senyal que el Baxi Manresa podia remuntar el partit. Com a mínim per la via ràpida. Kurucs i Birgander trencaven la defensa de l'equip d'Ocampo. En canvi, quan eren els manresans qui protagonitzaven una bona acció defensiva la contra no tenia èxit. Ben aviat, la diferència a favor de l'UCAM Múrcia arribava als deu punts (53-43, minut 24). El tècnic gallec ha demanat un nou temps mort. Els locals encara han augmentat la seva renda en dos punts. Però les instruccions d'Ocampo han tingut el seu efecte. Un canvi des de la defensa ha permès el Baxi Manresa recuperar posicions. Un parcial de 2-10 gairebé igualava el partit. Fins i tot, els bagencs haguessin pogut avançar-se amb encert des de la línia de tres. Hunt ha tingut l'ocasió d'empatar en la darrera jugada del tercer quart. La seva safata no ha entrat i el seu equip quedava dos punts per sota (57-55).

L'emoció ha continuat. Hunt es mostrava segur des del punt de personal. L'UCAM Múrcia no trobava cistella. Obasohan ha tingut l'ocasió d'avançar el Baxi Manresa. La jugada no li ha sortit bé i el belga ha comès personal en atac. Era la quarta. Finalment, la remuntada s'ha consumat després que Cate també encertés dos tirs lliures (59-60, minut 33). L'avantatge no ha durat. Dos triples d'Ennis feia esclatar el pavelló murcià. Al Baxi Manresa li calia remar de nou. Armel Traoré ha tornat a la pista i la seva presència s'ha notat en defensa. El francès ha durat poc en tenir mala sort amb una topada fortuïta amb Kurucs. L'ala ha marxat lesionat queixant-se del turmell. Els manresans han acusat el cop. Les errades en els tirs lliures i el llançament de tres impedien igualar la situació. En canvi, Ennis seguia encertat des dels 6,75 (71-63, minut 37). El jugador amb passaport serbi ha estat protagonista d'un cop de colze que ha impactat sobre Obasohan. El belga ha acabat sagnant i ha hagut de marxar cap a la banqueta. El partit ja feia massa pujada i la remuntada era una missió impossible. L'únic que hi havia en joc era el bàsquet average. I aquest aspecte també se l'han endut els locals.

Incidències: Benjamín Jiménez, Juan de Dios Oyón i Guillermo Ríon han xiulat el partit. Sense eliminats.