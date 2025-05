El Motor Munich Cadí Manresa perd a Saragossa i queda fora de la fase d'ascens a Segona FEB (79-66)

El CB Navàs Viscola serà l'únic equip que participi a la fase d'ascens a Segona FEB, després que aquest dissabte s'hagi confirmat l'eliminació del Motor Munich Cadí Manresa davant l'Azulejos Moncayo de Saragossa. Els aragonesos s'han imposat en els dos enfrontaments d'aquest play-in.

El Motor Munich Cadí Manresa es desplaçava a Saragossa amb l'objectiu de remuntar els sis punts de diferència que havia cedit al Nou Congost. Els aragonesos, però, no s'han deixat sorprendre i només durant una estona, en el segon quart, han anat per sota en el marcador.

En la resta del partit s'han mostrat com un equip segur que no només no ha vist perillar la renda del partit d'anada, sinó que s'ha imposat amb solvència a la tornada dels vestidors i ha guanyat 79-66.

El filial del Baxi Manresa haurà de tornar-ho a intentar la propera temporada.