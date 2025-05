Cop gairebé definitiu per a l'ascens del CN Manresa a Mallorca (10-11)

El CN Manresa ha aconseguit una important victòria a la piscina del Conectabalear Mallorca WPC, 10-11, en el seu objectiu d'assolir l'ascens a Segona Divisió estatal. Els homes de López s'han imposat a la piscina de qui era líder fins al moment i han donat un cop d'autoritat a la taula que ara capitanegen. Si el proper dissabte guanyen a Chiclana, que encara no suma cap victòria, el CN Manresa haurà aconseguit matemàticament l'objectiu.

Després d'un primer període molt igualat, amb empat a gols en el marcador, 1-1, anotat el bagenc per part de Fernàndez, i dues expulsions temporals a l'equip manresà i una al de les balears, en el segon quart els de López han sortit més dominadors, i amb dues anotacions de Torilo i una de Puerta situaven l'1-4 en el lluminós. Els mallorquins, però, reaccionaven abans del descans i tornaven a igualar el marcador a quatre, amb l'afegit que Rey quedava eliminat per faltes.

Després del canvi de camp, de nou els de la Catalunya Central s'avançaven fins al 4-7, amb anotacions de Serra, Fernàndez i Mayol. En aquesta ocasió, els locals només retallarien fins al 5-7, però el CN Manresa quedava molt carregat de personals. Només faltaven vuit minuts i el CN Manresa, concentrat, continuava mantenint la distància. Puerta anotava el 5-8 i Torilo el 6-9, però els illencs no defallien. Així, a manca de 1'25" deixaven el marcador a un sol gol 8-9. Tot estava per decidir.

Llavors ha sortit la part més lletja de l'esport, amb expulsió definitiva d'un jugador local, i amb un penal transformat per Mayol que feia pujar el 8-10. No estava tot dit, però. A falta de 59 segons, tornava a ajustar-se el marcador, 9-10. Els nervis estaven a flor de pell. Un gol en superioritat, a falta de 45 segons, feia el 9-11, i semblava tot decidit. Però, a només 18 segons de la botzina final, els mallorquins situaven el 10-11. No hi havia temps per més.