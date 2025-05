Dissabte tornarà la Vertical Montserrat, la cursa vertical més exigent de l'Estat

Aquest dissabte, 24 de maig a 2/4 de 9 del matí, s'iniciarà la VII Vertical Montserrat, la cursa vertical més exigent de l'Estat. Prop de 350 participants hauran de pujar els 2.180 esglaons que separen l'estació inferior del Funicular de la Santa Cova de Montserrat de l'estació superior del Funicular de Sant Joan de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), un recorregut que supera els 388 metres de desnivell. Enguany arriba amb una categoria especial, la del Mil·lenari, coincidint amb la commemoració de la fundació del monestir de Montserrat.

Creada l'any 2017 per Bombers de la Generalitat de Catalunya i organitzada conjuntament amb l'Obra Social de Sant Joan de Déu, la iniciativa s'emmarca dins del projecte Bombers amb Causa per aconseguir fons per a finançar projectes de recerca en malalties infantils i programes socials d'atenció a la infància en risc d'exclusió ateses en els diversos centres de Sant Joan de Déu, i a la vegada fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat a través de l'esport.

Assistiran a la cursa la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; un representant de l'Abadia de Montserrat, el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Carles Ruiz; el gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio, i el director de l'Obra Social de Sant Joan de Déu, Juanjo Ortega, així com l'ambaixador d'aquest any, el periodista català i codirector del programa La Selva de TV3, Xavier Grasset.