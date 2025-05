Condemnen l'Escolania de Montserrat a pagar 15.000 euros per expulsar un alumne sense motius

Un jutjat de Manresa ha condemnat l'Escolania de Montserrat a pagar 15.000 euros d'indemnització a uns pares i el seu fill per haver vulnerat els seus drets i causar-li danys morals i perjudicis econòmics. El menor de 10 anys va cursar 5è de primària a l'Escolania el curs 2021-2022 i va ser expulsat en finalitzar el curs i fora del termini de matriculació per, segons el col·legi privat religiós, "no haver superat el període de prova". Tot i que el col·legi reconeixia que l'alumne tenia moltes qualitats a nivell acadèmic i musical, va al·legar dificultats de caràcter personal que el director del centre va ser incapaç d'argumentar en la seva declaració davant la jutgessa el passat 30 d'octubre.

La sentència, a la qual ha tingut accés l'ACN, diu que la declaració del director estava "plena de declaracions abstractes" i es referia als suposats problemes del menor com a "situacions insostenibles" i "problemes de convivència" sense detallar cap episodi concret i sense que existeixi cap expedient disciplinari, quan altres alumnes que sí que havien estat expedientats però no van ser expulsats.

La decisió del col·legi ha estat considerada com "una decisió radical presa de manera unilateral i sense raons objectivades", cosa que suposa una infracció de les normes reglamentàries del centre i la vulneració de drets fonamentals com el dret a la lliure elecció de centre educatiu o a ser escoltat. Per això, l'expulsió es considera improcedent "per ser abusiva, nul·la de ple dret i arbitrària". Afegeix la sentència que tot això "suposa sens dubte un dany moral per al menor i la família" perquè han vist "truncada la seva formació a l'escolania en els termes en què s'ha donat" i suposa "un evident menyscapte a la seva esfera personal i íntima". La família s'ha vist obligada a matricular el seu fill en un altre centre de similars característiques fora de Catalunya per poder continuar allà la seva formació, cosa que comporta costos econòmics i emocionals, ja que el menor és molt més lluny de casa seva.