El Bages estrena la Summer Kong's League, un torneig 3x3 amb normes pròpies

La Kongmunitat no para de créixer i aquest juliol tindrà la seva primera competició d'estiu. La Summer Kong's League es disputarà a Navarcles del 7 al 23 de juliol i manté l'essència de la lliga 3x3 amb regles FIBA, però amb un seguit d'elements diferencials que fan més àgils i imprevisibles els partits. Hi participaran equips a partir de 16 anys i es preveu un alt nivell de joc i espectacle.

Una lliga 3x3 a l'estiu... i amb molt de caràcter

Després de dues edicions convencionals que han tingut molt bona acollida, la Kong's League estrena ara la primera edició estiuenca de la seva lliga 3x3 una cistella: la Summer Kong's League. El torneig es disputarà al pavelló del CEB Navarcles, del 7 al 23 de juliol, i està obert a equips d'entre 3 i 6 jugadors majors de 16 anys. La competició manté l'esperit informal, festiu i combatiu de les edicions anteriors, amb la consolidació d'algunes normes que li donen més emoció.

Les inscripcions ja estan obertes, i si algú no té equip, pot inscriure's a la borsa de jugadors i se li buscarà formació.

Partits més curts, més intensos i amb triple sorpresa

Els partits de la Summer Kong's League segueixen la normativa FIBA per al bàsquet 3x3, però amb variacions pensades per incrementar el ritme i la imprevisibilitat. Els enfrontaments duren 12 minuts de temps corregut, amb anotacions d'1 i 2 punts, com és habitual en aquest format. Tanmateix, hi ha dues zones marcades prop del mig camp on els llançaments valen 3 punts.

El moment culminant de cada partit arriba a l'últim minut, quan totes les cistelles passen a comptar el doble: 2, 4 o 6 punts segons la zona de tir. Aquesta mecànica permet capgirar marcadors en els darrers instants i manté l'espectacle fins a l'últim segon.

Es manté el jugador Kong

Una altra novetat que es consolida en aquesta edició estiuenca és la figura del jugador Kong, que portarà un peto distintiu i tindrà un paper clau en l'atac. Qualsevol cistella que anoti aquest jugador sumarà un punt extra, de manera que els equips hauran d'aprofitar l'estratègia per treure'n rendiment. Segons explica l'organitzador Manel Guerra, aquestes particularitats tenen l'objectiu de fomentar la competitivitat i l'espectacle, sense perdre l'esperit inclusiu i comunitari de la lliga.

Una cita esportiva amb segell propi

Amb el suport de l'Ajuntament de Navarcles i el CEB Navarcles, la Summer Kong's League vol consolidar-se com una cita esportiva destacada del juliol al Bages. Els seus impulsors, l'equip d'Inkongcients, animen a tothom qui estim el bàsquet -i les emocions fortes- a sumar-s'hi.