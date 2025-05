El CN Manresa es proclama campió de la Lliga Catalana de Primera Divisió (17-18)

El Club Natació Manresa ha aconseguit aquest cap de setmana el títol de campió de la Lliga Catalana de Primera Divisió, culminant així una temporada excel·lent en què també ha certificat l'ascens a la Segona Divisió estatal de waterpolo. L'equip entrenat per Jordi López ha segellat el triomf amb una nova victòria davant el Barcelona WC a domicili, 17-18, rematant una eliminatòria que ja tenien encarrilada gràcies als quatre gols d'avantatge aconseguits en el partit d'anada.

Amb aquest resultat, el CN Manresa reafirma el seu moment de forma i consolida el projecte esportiu que l'ha portat a recuperar protagonisme en l'àmbit català i estatal.

Un duel vibrant fins al final

El partit de tornada ha ofert espectacle i emoció fins al darrer minut, amb un rival barceloní obligat a sortir a l'atac des del primer moment per intentar capgirar l'eliminatòria. Aquesta necessitat de gols ha convertit el matx en un intercanvi constant d'accions ofensives, amb marcadors parcials molt ajustats.

El primer quart ha acabat amb empat a 4, mentre que al segon període els manresans aconseguien una mínima renda (3-4). La reacció dels locals va arribar al tercer quart, amb una remuntada momentània de 7-5, que deixava oberta l'esperança de donar la sorpresa. Tot i això, els bagencs han demostrat ofici i caràcter en el moment decisiu.

Un últim parcial per emmarcar

Amb tot per decidir, el CN Manresa ha signat un darrer parcial excel·lent, imposant-se per 3-5 en els últims vuit minuts. G. Fernández, molt inspirat, ha liderat l'ofensiva manresana i ha estat clau per assegurar no només la victòria, sinó també el títol de lliga.

Amb aquest triomf, el club manresà tanca una temporada històrica en què ha combinat joc, constància i ambició, i s'obre ara a un nou repte: competir a nivell estatal i seguir fent créixer el projecte esportiu des de la base fins al primer equip.