Jordi Serracanta encapçala la nova etapa del Club Natació Manresa

El Club Natació Manresa inicia una nova etapa amb Jordi Serracanta com a president, després que la seva candidatura hagi estat proclamada guanyadora un cop exhaurit el termini de presentació sense que se n'hi registrés cap altra. Amb l'eslògan Experiència i futur, Serracanta liderarà una junta directiva que aposta per combinar renovació i continuïtat, i que pren el relleu de Montse Gomáriz, presidenta de l'entitat des de l'any 2019.

Serracanta, fins ara vicepresident del club, estarà acompanyat per un equip amb perfils diversos, on destaca la presència de noms vinculats històricament a l'entitat. La nova junta estarà formada per Jordi Perramon Cubells (secretari), Melisa Murillo Labandera (tresorera), i Toni Rey Olivera (vicepresident). També en formaran part, com a vocals, Xavier Izquierdo Asensio, Alícia Montero Hinojosa, Falgàs Pérez Treviño, Oriol Puig Martí, Elisabet Ventura Claret, i l'olímpic Gaspar Ventura Meseguer.

Una entitat amb passat olímpic i ambició de futur

Amb una trajectòria que arrenca el 1933, el CN Manresa s'ha consolidat com a entitat esportiva de referència a la Catalunya Central en disciplines com la natació, el waterpolo, el triatló i la natació artística. El nou equip directiu es proposa continuar potenciant aquest llegat, alhora que impulsa noves fites esportives i socials, i recupera plenament l'esperit i el nom històric de l'entitat.

Entre els èxits més recents de la darrera etapa es troba l'ascens de l'equip absolut masculí de waterpolo a la Segona Divisió estatal, així com el creixement de la natació artística i la consolidació de l'escola esportiva, que agrupa els equips benjamins i alevins de natació i waterpolo.

Formalització del relleu en els pròxims dies

La candidatura encapçalada per Serracanta serà comunicada a la Federació Catalana de Natació, a la Federació Catalana de Triatló i al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. La presa de possessió de la nova junta es farà efectiva en els propers dies.

Amb aquest nou lideratge, el CN Manresa es proposa seguir sent un model d'excel·lència esportiva i social, i fer un pas endavant per reforçar el seu pes dins l'esport català i estatal.