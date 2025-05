El Bàsquet Manresa ret homenatge el periodista Xavier Prunés

El Bàsquet Manresa va aprofitar els minuts previs al duel que va jugar l'equip bagenc contra la Laguna Tenerife per retre un homenatge al periodista Xavier Prunés. El manresà va seguir el club de la seva ciutat durant 37 anys, 35 dels quals van ser al diari Regió7, on durant molt de temps va ser-ne cap d'esports. Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, també va fer la seva incursió al món de la ràdio. Prunés va rebre com a obsequi una samarreta del club amb el dorsal 25 de mans de la cap de comunicació Mar Poyato. Apart de seguir el Bàsquet Manresa, va seguir in situ tots els Jocs Olímpics des de Barcelona'92 fins a Río'2016.

L'homenatge ha coincidit amb la setmana en què Xavier Prunés i el també periodista Gerard Castañé han fet donació d'una base de dades amb dades històriques de l'entitat que ja es poden consultar a la pàgina web del club i que aporten informació de jugadors, entrenadors, presidents i partits disputats des de l'any 1931. La base de dades parteix de la informació que Prunés va acumular durant dècades fruit de la seva activitat professional. Aquesta tasca calia ser complementada i en aquest punt va ser vital l'aportació de Castañé, que actualment és l'home de les estadístiques a la Lliga ACB.