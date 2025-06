La FCF fa jugar els minuts de temps afegit del Joanenc - Berga que va ser suspès al final de la pròrroga

La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha dictat aquest dilluns que el partit entre el Joanenc i el Berga que l'àrbitre va suspendre al minut 119, quan ja finalitzava el temps reglamentari de la pròrroga, s'haurà de reprendre a partir d'aquest minut i amb un mínim dels vuit minuts afegits que havia dictat el col·legiat. Aquest temps a més, s'ha de disputar a porta tancada sense la presència de públic. Cal recordar que els berguedans hauran de jugar aquests minuts amb deu jugadors per l'expulsió que van patir durant el partit.

La FCF també ha amonestat els dos equips amb un avís de suspensió si es repeteixen els incidents que es van viure dissabte a Sant Joan de Vilatorrada. A l'equip local per les invasions de camp, lleus, que es van produir després de cada gol. Als berguedans pel llançament d'un envàs a l'àrbitre per part d'un seguidor seu.

El partit entre el Joanenc i el Berga va arribar a la pròrroga després que els locals marquessin el 2-2 en l'últim minut de joc reglamentari. En la mitja hora afegida, els bagencs van marcar dos gols que els posaven molt de cara l'eliminatòria de la fase d'ascens a Primera Catalana. Després de cadascun d'aquests darrera tres gols, alguns seguidors locals no es van poder estar quiets als seus seients i van sortir al camp a abraçar-se amb els seus jugadors. A més, a última hora, un seguidor visitant va llançar un envàs de cervesa contra l'àrbitre que no el va impactar. Per tot això el col·legiat va decidir suspendre el partit.

El Joanenc decidirá en les properes hores quan disputarà el partit que, en principi serà dimecres o dijous al vespre. En cas de confirmar-se la victòria local, el Puig-reig esperarà als bagencs en una darrera ronda definitiva que confirmarà qui puja a Primera Catalana.