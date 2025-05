El Joanenc passarà ronda amb empat dramàtic, victòria a la pròrroga i partit suspès (4-2)

El Joanenc és més a prop del seu objectiu de tornar a Primera Catalana. Però veient el partit de tornada que ha jugat aquest dissabte al camp municipal de Sant Joan contra el Berga, la feina està essent titànica. De fet, al minut 89 els bagencs estaven eliminats i no ha estat fins a l'últim minut que no han empatat i han disputat una pròrroga que els ha permès classificar-se... o això semblaria, perquè en el darrer minut dels dos períodes extra, l'àrbitre ha suspès el partit quan un seguidor visitant li ha llançat una envàs de cervesa. O sigui, quedarien 8 minuts per jugar, que és el temps que havia afegit el col·legiat. El marcador parcial, prou clar, un 4-2.

Joanenc i Berga han disputat un partit amb molta emoció i tensió que havia quedat obert en el matx d'anada, amb un 2-2, i que arribava a Sant Joan de Vilatorrada amb tot per decidir. Tot semblava posar-se de cara per als locals quan al minut 11 Noel, per la banda, es desfeia del seu central i batia Gil per fer pujar el primer gol al marcador. L'alegria bagenca no ha tingut continuïtat. Al minut 35, Iker Sánchez rematava al primer pal una falta que semblava un córner i feia pujar l'empat al marcador.

Durant la segona part, el marcador no s'ha mogut fins a la recta final. Al minut 86 arribava una gerra d'aigua freda per a l'afició quan Arnau posava els berguedans el avantatge empenyent una centrada al segon pal. El gol dels visitants arribava en un moment psicològic, a poc per acabar. Però els de Sant Joan de Vilatorrada han tret l'ànima groga i una centrada de Cayuela ha acabat al fons de la porteria empesa a pròpia porta per Oriol Ruiz. Era el minut 89 i el camp embogia, fins al punt que alguns aficionats s'han volgut sumar a l'alegria dels jugadors i cos tècnic i han entrat al camp.

Amb el 2-2, el partit ha arribat a la pròrroga. Quan es disputaven ja els segons quinze minuts ha arribat la jugada decisiva. Al minut 11, en un contracop, Castilla ha estat caçat a la frontal de l'àrea per Hualpa, quan era l'últim home, i l'àrbitre l'ha expulsat. Cayuela ha xutat la falta, que ha aturat el porter, però el rebuig li ha anat a Castilla que ha clavat la pilota a la xarxa. El Joanenc s'avançava en el marcador i el públic volia celebrar-ho tornant a saltar al camp.

Després de l'expulsió i el gol en contra, la mala maror ha continuat a la banqueta del Berga, i pocs minuts després l'àrbitre ha expulsat l'entrenador visitant, Pol Ginesta, i el seu delegat, Aitor Casafont. El desgavell ha afavorit als locals, que al minut 119, ha establert el, fins ara, marcador final de 4-2. Una altre contracop conduït per Cayuela ha estat culminat per Castilla que només ha hagut d'empènyer la pilota.

Després del gol, un aficionat visitant ha llançat l'envàs de cervesa a l'àrbitre, que ha decidit suspendre el partit amb 8 minuts per jugar. Ara faltarà veure quina és la decisió de la FCF: si dona el partit per finalitzat o si fa jugar els 8 minuts que queden, i si és així, veure si el Berga voldrà baixar al Bages per intentar eixugar els dos gols de desavantatge amb un jugador menys.