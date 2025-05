El FC Joanenc comença empatant a Berga en l'intent de retorn a Primera Catalana (2-2)

El FC Joanenc ha iniciat amb bon peu la fase d'ascens a Primera Catalana empatant a Berga, 2-2, el partit d'anada de la primera de les dues eliminatòries que haurà de superar per aconseguir el seu objectiu.

Els de Sant Joan de Vilatorrada han avisat de les seves intencions de seguida. Al minut 4, el porter local Ivan Gil ha tret un peu per desviar una rematada clara de Castilla a centrada de Cayuela. No han passat massa minuts, que els visitants han estrenat el marcador. Era el minut 17. Arnau Oliver controla un refús d'un córner a la frontal i la clava a l'escaire. L'empat local ha arribat al minut 36 amb un altre córner que ha rematat Marc Torres establint l'1-1.

El marcador no s'ha tornat a moure fins al minut 72 quan Roc Bartoló situava els berguedans per davant. L'alegria local no ha durat gens. A la següent jugada, Cayuela arriba a la línia de fons i la centra al segon pal, on Noel remata a la xarxa amb el maluc.

El proper dissabte a les 6 de la tarda es disputarà el partit de tornada al camp de Sant Joan de Vilatorrada.