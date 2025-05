El CN Manresa guanya a l'EM El Olivar i queda primer de la fase d'ascens (7-17)

Amb l'ascens aconseguit en la darrera jornada, el CN Manresa s'han desplaçat a Saragossa per a signar una victòria contra l'EM El Olivar, 7-17, que els ha proclamat com al millor equip d'aquesta fase d'ascens a la Segona Divisió estatal. Els aragonesos han aguantat uns escassos dos minuts, fins que els bagencs han aconseguit trencar l'empat a un gol per a escapar-se fins l'1-4, amb el que finalitzaria el primer quart. Els gols manresans han estat obra de Puerta, Mayol, G. Fernández i Holgado.

Semblava que el partit s'encaminava cap un resultat molt ampli, però el segon quart ha finalitzat amb un parcial d'empat a dos gols, de Leon i Prat. En el tram final d'aquest període, els manresans tornaven a posar distància en el marcador que s'havia ajustat fins al 3-4.

Després del canvi de banquetes, un nou parcial favorable als de la riba del Cardener, treballat, d'1-3, amb gols de Rey, Puerta i Serra, situava un 4-9 en el lluminós que sentenciava el partit. Sense possibilitats de donar la sorpresa, els locals s'han deixat la pell en atac, circumstància que el CN Manresa ha aprofitat per signar un parcial contundent, 3-8, en un autèntic festiva ofensiu. Els anotadors visitants han estat Leon amb dos, Estany, Rey, Puerta amb dos, Pelegrín i Serra.