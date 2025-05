Uns 330 corredors se sumen a la setena edició de la Vertical Montserrat

Unes 330 corredors han participat aquest dissabte en la setena edició de la cursa solidària Vertical Montserrat, en el marc del projecte Bombers amb Causa, que recapta fons destinats a projectes vinculats amb infants en risc d'exclusió ateses als centres de Sant Joan de Déu. La cita és la més exigent de l'Estat, amb un recorregut que ressegueix els 2.180 esglaons dels funiculars de la Cova i de Sant Joan, i amb un desnivell de 388 metres.

Enguany, a més, s'hi ha sumat un nou traçat, batejat com a Mil·lenari, i que ha arrencat des del peu de l'Aeri, amb 52 esportistes que han superat un desnivell de mil metres fins a l'ermita de Santa Magdalena, amb un total de 4,5 quilòmetres. La cita també té categories per a fomentar la participació de persones amb discapacitat.

Bombers de la Generalitat van crear la cursa l'any 2017 conjuntament amb l'Obra Social Sant Joan de Déu, en el marc del projecte Bombers amb Causa, i des de la seva creació ja ha recollit més d'un milió d'euros. Té un aforament inicial limitat, donat que la pujada es fa per les escales de servei que pugen en paral·lel als funiculars de la Cova i de Sant Joan.

"S'hi ha d'anar d'un en un, de manera cronometrada, la cita esportiva és única, i és una cita solidària, perquè participant-hi es col·labora en una causa social", ha detallat a l'ACN el director de l'Obra Social Sant Joan de Déu, Juanjo Ortega. Els fons que es recapten es destinen, de fet a finalitats vinculades amb l'activitat que es duu a terme amb la canalla.

"La Vertical Montserrat intenta afavorir projectes que van en benefici del que anomenem infància en risc, que és un concepte molt ampli, són infants, alguns amb malalties cròniques que no tenen cura, i per tant la recerca és un concepte molt ampli", ha afegit Ortega. "És molt important impulsar-la, però també infants que pateixen situacions socioeconòmiques molt complicades, per exemple, infants de famílies migrades que venen de països en conflicte bèl·lic o que estan fugint de situacions que els seus països no podrien tenir un projecte de vida", ha afegit.

Enguany, a més, s'ha fet una edició extraordinària coincidint amb els mil anys de l'Abadia de Montserrat, batejada amb el nom de Mil·lenari. "No cada any de la nostra vida podem celebrar mil·lenaris de llocs tan emblemàtics com és l'Abadia Montserrat, i per aquesta ocasió, què millor que fer una cursa extraordinària?", ha dit Ortega. Enguany, l'ambaixador de la cita ha estat el periodista de 3Cat i presentador del programa de TV3 La Selva Xavier Grasset, que ha assegurat que sempre que es pugui cal arremangar-se per ajudar a causes socials: "Com que jo vull anar al cel, què millor que ser ambaixador de la cursa Vertical, que hi ha relació directa amb Montserrat i amb el cel", ha dit en to de broma.

De fet, Grasset ha explicat que sempre que viatja intenta pujar a llocs alts: "La meva fita és Saint Paul's Cathedral, amb 300 esglaons, perquè a la Torre Eiffel vaig fer un tram també amb ascensor, i aquí són 2.180 esglaons, ho he estat rumiant, he passat tots aquests mesos decidint què feia, si pujo o no pujo, i al final penso que han de pujar els que estan més preparats", ha afegit.

Una cita col·lectiva

La cita engloba persones de diferents perfils, amb categories com la Inclusiva o la Infantil. També hi participen usuaris de Sant Joan de Déu, com en Heikki Palomares, que es tracta d'una patologia vinculada amb l'oïda, i la seva mare, Montse Sànchez: "L'any passat en Heikki i la seva germana van participar en el calendari solidari, i ens van trucar des de Bombers, a Girona, i venim preparats, oi?", ha preguntat la Montse a en Heikki.

La cita ha comptat amb una àmplia participació de bombers d'arreu del país. Tres d'ells, de Barcelona, en Marc Coll, l'Albert Artigas i en Marc Utrillo, s'han estrenat enguany i han gaudit d'una pujada que han fet amb els 25 quilos que pesa el seu equip de treball: "Hem volgut apuntar-nos a les edicions anteriors, però s'omplien molt de pressa les places, han de crear-ne més", ha dit en Marc Utrillo. "Nosaltres podem entrenar en una torre de pràctiques que té vuit pisos i clar, per molts, dos mil o tres mil esglaons els fas, però mai són seguits, i aquí la dificultat és que són 2.200 esglaons seguits, això és difícil d'entrenar si no vens en un lloc així", ha afegit en Marc Coll.

La Mireia Quirós és bombera de Falset, tot i que natural de Sant Cugat del Vallès, i ja fa dos anys que queda en primera posició en la seva categoria. "Quan estàs a baix, dius per què soc aquí, com se m'acut, l'únic que sé és que seran 24 minuts de patir, patir, patir, però quan acabes, com saps que és per un objectiu solidari, et satisfà molt", ha assegurat.

També hi participen persones amb discapacitat visual com l'atleta paralímpica Marta Bustos, que anava guiada amb un bastó amb en Paco. "Veig només d'un ull i no soc cega total, però és molt difícil adaptar-me a la llum tota l'estona, amb les ombres, les pedres que hi ha, acabes amb una mica de mal de cap", ha assegurat.

Guanyadors

Enguany, en la categoria excepcional Mil·lenari, Enrique Santamaria s'ha imposat amb un temps de 47'15" en modalitat masculina i Laia Montoya amb 48'36" en modalitat femenina. En categoria Open, els vencedors han estat Josep Andreu Cortada amb 11'42" minuts i Andreza Diaferia amb 17'12".

El millor temps aconseguit en la categoria Bombers masculí ha estat per Adrià Duarri de Bombers de Barcelona, amb un temps de 17'58" minuts, mentre que en femenina ha tornat a guanyar Mireia Quirós, de Bombers de la Generalitat a Falset, amb un temps de 25'12".

En categoria Inclusiva, Edgar Toapanta s'ha imposat amb una marca de 18'14", el millor temps en la modalitat visual, i Pere Torramorell amb 18'09" en la intelectual. En la modalitat visual femenina, Marta Bustos, ha fet un temps de 25'23".

Pel que fa a Infantil, hi han participat 19 nens i nenes d'entre 8 i 15 anys acompanyats d'un esportista adult. Tots han rebut una medalla.