Laia Font, Thierno Diallo i Álvaro Giráldez, a l'Espanya-Portugal de gimnàstica

Els tres gimnastes de l'Egiba, Laia Font, Thierno Diallo i Álvaro Giráldez, participen aquest cap de setmana a l'enfrontament entre Espanya i Portugal de gimnàstica artística com a preparatori per a l'Europeu de Leipzig que es disputarà a final de mes. La categoria masculina ha començat aquest divendres l'enfrontament, i la femenina ho farà dissabte.

Laia Font i Thierno Diallo tenen la plaça gairebé garantida a la selecció de cara a la cita alemanya. Álvaro Giráldez encara se l'ha de guanyar, de manera que l'enfrontament contra els lusitans, pot ser decisiu per a ell.

De cara al següent cap de setmana, Font tindrà el segon compromís de la Lliga Iberdrola de clubs amb l'Egiba. L'equip manresà ja es va imposar en el primer duel i ho té tot de cara per classificar-se per a la final a quatre. Després del duel de clubs, el 23 de maig l'expedició espanyola viatjarà a Alemanya per participar en l'enfrontament continental.