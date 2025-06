Txell Ferré brilla a Funchal amb quatre medalles al Campionat d'Europa de natació artística

La nedadora artística manresana Txell Ferré ha completat una actuació molt destacada amb la selecció espanyola al Campionat d'Europa de natació artística celebrat a Funchal (Portugal) del 2 al 5 de juny. Ferré, que a nivell de clubs competeix amb el CN Sabadell, ha aconseguit quatre medalles en les quatre proves en què ha participat, contribuint significativament al lideratge d'Espanya al medaller amb un total d'onze metalls: cinc ors, tres plates i tres bronzes.

Dues medalles d'or en proves per equips

Ferré ha format part de l'equip espanyol que ha aconseguit dues medalles d'or en les rutines per equips:

Rutina lliure per equips : l'equip, amb Ferré entre les seves integrants, ha obtingut una puntuació de 320.1147, superant àmpliament a Itàlia (277.7194) i Israel (223.7710).

: l'equip, amb Ferré entre les seves integrants, ha obtingut una puntuació de 320.1147, superant àmpliament a Itàlia (277.7194) i Israel (223.7710). Rutina tècnica per equips: amb una puntuació de 290.3810, l'equip espanyol ha superat a Ucraïna (266.2233) i França (265.7233), consolidant-se com a referent europeu en aquesta disciplina.

Plata en duet tècnic amb Lilou Lluís

En la prova de duet tècnic femení, Ferré ha fet parella amb Lilou Lluís. Amb una rutina titulada Els antics amants, han aconseguit la medalla de plata amb una puntuació de 282.1017, només superades per les austríaques Anna-Maria i Eirini-Marina Alexandri, que han obtingut 301.8800 punts.

Bronze en rutina acrobàtica per equips

Finalment, Ferré ha contribuït a la medalla de bronze en la rutina acrobàtica per equips, amb una puntuació de 202.6892. Aquesta prova ha estat guanyada per Itàlia (208.4609), seguida d'Ucraïna (202.7965).

Un palmarès en creixement

Amb només 18 anys, Txell Ferré continua ampliant el seu palmarès internacional. Després de debutar amb la selecció absoluta el 2024, any en què va aconseguir una medalla de bronze en la prova per equips als Jocs Olímpics de París, Ferré s'ha consolidat com una de les figures emergents de la natació artística espanyola.

El seu rendiment a Funchal reforça la seva trajectòria ascendent i la posiciona com una peça clau de l'equip estatal de cara als pròxims reptes internacionals, com la Superfinal de la Copa del Món a Xi'an (Xina) i el Mundial de Singapur.