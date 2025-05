«Montpeità» organitza un taller de fotografia d'estudi amb el fotògraf Toni Quesada

El setmanari santfruitosenc Montpeità organitzarà aquest dissabte al matí un taller gratuït de fotografia d'estudi a càrrec del fotògraf Toni Quesada.

En aquest taller, els participants descobriran com capturar fotografies d'estudi amb moviment, a través d'una ballarina qui farà de model per així per crear imatges dinàmiques. Es treballaran tècniques de control de llum, ús dels flaixos d'estudi i composició. Els assistents podran capturar les seves pròpies imatges i s'oferirà un espai de consultes i resolució de dubtes, tant tècnics com creatius.

Aquest taller es realitzarà el dissabte 31 de maig al Nexe - Espai de Cultura, de les 9 del matí a la 1 del migdia. El taller és gratuït i obert a tothom, tant a aficionats com a persones amb experiència en fotografia. Per participar-hi, cal inscriure's prèviament a aquest enllaç.