Albert Botran contextualitzarà la figura de Lenin a Manresa

La Llibreria Poques Paraules de Manresa acollirà aquest dimarts, 27 de maig, a les 7 de la tarda, la presentació del llibre Si Lenin aixequés el cap (Ara Llibres) amb la presència del seu autor, l'exdiputat i historiador Albert Botran. El volum esdevé una contextualització de la figura de Lenin, un dels personatges més importants del segle XX.

Albert Botran i Pahissa (Molins de Rei, 1984) és màster en Història Comparada i autor de llibres i articles de reflexió política. És militant de Poble Lliure i de la CUP, ha estat diputat al Parlament de Catalunya i al Congrés espanyol. Actualment és tècnic a la Generalitat.

Si Lenin aixequés el cap desgrana el personatge, el caràcter i el pensament del líder de la Revolució Russa, però també quina és la vigència de les seves idees quan es compleixen poc més de cent anys de la seva mort. Així, analitza com Lenin va afrontar el context històric que va protagonitzar i projecta les seves reflexions sobre els problemes del món actual: la necessitat d'un sistema que prioritzi els drets de la classe treballadora i les necessitats socials, de les dones i dels pobles oprimits.

En un article publicat a Realitat, Botran ja apuntava que hi ha dues idees de Lenin que creu vigents. "La primera, acceptar que la burgesia ens porta segles d'avantatge, que està molt ben organitzada i que les seves idees sobre com ens hem de relacionar estan ben dins nostre. Hem d'aprendre molt de com fan les coses per a poder-los superar. I la segona, que més enllà de la lluita el que cal és bona organització, que els partits són necessaris i que la nostra feina és connectar les lluites i donar-los un horitzó polític", escrivia.

Botran fa una contextualització de Lenin, amb les seves llums i ombres. Partidari d'un comunisme dur i violent en una societat dura i violenta; defensor de la dictadura del proletariat com a alternativa al resultat de la Comuna de París, obsedit en l'objectiu de la revolució i un profund sentit de lideratge. I un dels personatges del segle passat que més va marcar el decurs de la història. En conclusió, com deia Botran en una entrevista a Catorze, el primer dirigent de la Unió Soviètica "ni va ser un profeta, ni tampoc va ser el responsable que l'estalinisme degenerés en aquell tipus de dictadura".