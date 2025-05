Ritmiks portarà 2.500 joves músics de tot Europa i un centenar de concerts a Manresa

Manresa acollirà, el dissabte 31 de maig, la cloenda del 15è Ritmiks, el Festival de Joves Músics Europeus que portarà concerts i música a deu places i carrers del Centre Històric al llarg de tota la jornada. En total, 3.000 joves i professors d'escoles de música de 18 països europeus passaran per la ciutat.

Al llarg del dissabte Manresa acollirà un centenar de concerts, i els primers començaran a les 11 del matí. Durant tot el dia s'aniran succeint als diferents escenaris instal·lats a les diferents places. A la plaça Major hi actuaran les big bands; a la plaça Sant Domènec, les bandes de pop-rock; a la plaça de la Música orquestres i ensembles clàssics; a la plaça Europa, grups de folk i música d'arrel; a la plaça Gispert, ensembles i dansa; a la plaça Clavé, cors i ensembles; a la plana de l'Om i la plaça Sant Ignasi Malalt hi haurà combos modern; a l'alçada del carrer Sant Miquel ensembles de vent i al carrer de la Mel, 5, ensembles de corda. A la tarda també hi haurà l'actuació de bandes itinerants als carrers Sobrerroca, Cap del Rec i places del Carme i Europa.

El punt final de la jornada i el festival es posarà a les 8 del vespre amb dos concerts simultanis: un a la plaça Major, a càrrec de Zebrass Marching Band, i un a la plaça de Sant Domènec a càrrec de l'Orquestrina Trama. Totes les actuacions seran gratuïtes i estan obertes al públic general.

La cloenda que es farà a Manresa serà el punt culminant del festival, sent una oportunitat única per conèixer expressions artístiques i cultura popular de tot Europa, envoltats de festa, diversió, modernitat i esperit mediterrani. Més enllà de les escoles de música participants de Catalunya i l'Estat espanyol, hi haurà alumnat vingut de Suïssa, la República Txeca, Polònia, Islàndia, Estònia, Alemanya, Àustria, Xipre, Països Baixos, Eslovènia, Luxemburg, Bulgària, França, Itàlia, Eslovàquia i Finlàndia.

El festival que es tancarà el dissabte 31 a Manresa, començarà el 29 de maig a Vic, i, des de llavors i fins al dissabte es portaran a terme més de 300 concerts en més de 50 escenaris que estaran distribuïts en 40 poblacions catalanes. Al llarg de tot el festival es mobilitzaran més de 4.000 alumnes de Catalunya i les diferents escoles europees que hi participen.

Aquesta edició de Ritmiks està organitzada per l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM), i la jornada que tindrà lloc a Manresa compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i l'Escola i Conservatori Municipal de Música de Manresa.

El programa de tots els concerts del festival Ritmiks a Manresa es pot consultar en aquest enllaç.