Els Comuns es comprometen amb la Residència del Xup de Manresa

El candidat del Bages dels Comuns a les eleccions al Parlament del proper 12 de maig Albert Marañón i la coordinadora de la Plataforma de la Gent Gran de Manresa s'han reunit per tractar les principals demandes i reivindicacions del col·lectiu de persones grans de Manresa, entre elles la construcció pendent de la residència pública del Xup.

Marañón ha manifestat, "la voluntat inequívoca i el compromís ferm" dels Comuns, "tal com queda recollit en el programa", en fer complir l'acord del 2020, referent a la construcció de la residència per gent gran a Manresa al barri del Xup, i en aquest sentit, expressa que "farem valdre la moció presentada pel grup parlamentari dels Comuns i aprovada al Parlament". La proposta aprovada amb els vots a favor de tots els grups parlamentaris i l'abstenció d'ERC, insta al govern de la Generalitat a destinar una partida pressupostària per a la seva execució.

Al seu torm, la Plataforma també ha emplaçat el candidat a situar en agenda la millora de les instal·lacions de la residència de La Font, que també són competència de la Generalitat, així com la necessitat de reforçar la gestió pública de les residències.

Manca de transparència i Incompliments de l'actual Govern

Tanmateix, Plataforma i Comuns, coincideixen que el Govern sortint "no ha estat prou transparent" pel que fa a informar sobre el nombre de persones en espera d'una plaça de residència i que tampoc no han complert en la presentació territorial de les inversions i equipaments i places públiques per atenció a la gent gran "a la que es va comprometre el conseller Campuzano en la seva visita a Manresa".

Nou model de residències i millors condicions laborals

L'element principal que s'ha posat sobre la taula, és la necessitat de canviar l'actual model de residències. Els Comuns volen deixar enrere els grans establiments d'habitacions compartides i avançar cap a un model amb habitacions individuals, de petites unitats de convivència, no només per les de nova construcció sinó a través d'implementar el nou model d'acreditació i qualitat de les Residències a Catalunya. Així, lamenten que fins ara aquest model no hagi estat definit pel govern d'ERC i creuen que és imprescindible per iniciar el camí de millora de l'atenció en aquests equipaments.

Així mateix, ambdós constaten que és imprescindible avançar en els drets dels treballadors del sector, Marañón creu que "si es vol millorar l'atenció, cal dignificar i posar en valor les tasques de cura". Assenyala que es podria donar entre d'altres a través de la millora de les condicions laborals, amb formació "pública i assequible" i establint un mecanisme per regularitzar la situació de les treballadores de la llar i la dependència que estan en situació irregular, incentivant la seva contractació.

Finalment, Marañón, ha ofert la col·laboració del futur grup parlamentari en tot allò que la Plataforma consideri que cal elevar a Parlament o Govern, amb "l'objectiu compartit de situar, com una prioritat de la propera legislatura, l'envelliment digne i els drets de les persones grans".