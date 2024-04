Impulsem Manresa farà la seva presentació com a partit amb un acte divendres

Impulsem Manresa posarà de llarg la seva recent estrenada inscripció com a partit polític amb un acte que portarà a terme aquest divendres a partir de 2/4 de 8 del vespre a l'Auditori de l'Espai Plana de l'Om. A l'acte els acompanyarà el prestigiós director de cinema manresà David Victori.

Impulsem Manresa es va presentar a les eleccions municipals del passat maig de 2023 sota el paraigües d'Ara Pacte Local, que acollia formacions i agrupacions, entre les quals el PDECat, com a més representativa. A les eleccions, la llista d'Impulsem, liderada per Joan Vila, va aconseguir dos regidors, i poc després arribava a un acord amb ERC i el PSC per formar govern a la capital del Bages.

El passat més de març, Impulsem Manresa va informar que s'havia constituït com a partit polític tot refermant-se en la seva voluntat de mantenir la seva visió municipalista.