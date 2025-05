Santpedor vota massivament per a un nou CAP

Santpedor ha votat gairebé de forma unànime a favor de la construcció d'un nou CAP al municipi en la consulta popular que s'ha celebrat aquest diumenge. En total han votat 776 persones d'un cens de 6.552 veïns, el que significa que la participació ha estat de l'11,84%.

Del total de vota emesos, un 93,81% han estat favorables, mentre que només un 3,74% hi ha votat en contra. Davant aquests resultats, la comissió promotora emplaça l'Ajuntament a que en la major brevetat possible faci efectiva la cessió dels terrenys al departament de Salut per a la construcció del nou CAP.

Després de l'últim ple, realitzat el passat dimarts, on els membres de la plataforma van criticar la falta de comunicació per part de l'Ajuntament de Santpedor, es va acordar una reunió el proper dimarts 20 de maig amb l'alcalde i la regidora de Salut per fer un seguiment dels passos que s'estan duent a terme.