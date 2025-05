Jaume Asens repassa els seus més de trenta anys d'activisme polític a Manresa

L'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens va repassar dijous passat a la llibreria Abacus de Manresa els seus més de trenta anys d'activisme legal, social i polític amb motiu de la presentació del seu llibre Els anys irrecuperables. Ho va fer en conversa amb la coordinadora del partit a Manresa, Laura Massana, i del periodista de NacióManresa Pere Fontanals.

Asens, que a més de politòleg i advocat, és llicenciat en Filosofia, va repassar la seva trajectòria tant des del món de les idees com dels detalls més concrets, entrant en les dinàmiques i crisis del seu partit, però també en les relacions amb polítics d'altres forces, i en el seu paper de constructor de ponts. Va destacar l'agitació popular tant arran del 15-M com de l'1-O, i tot i no mostrar-se optimista davant la situació política actual, "no hem de perdre l'esperança".

Després de més d'una hora i mitja de conversa, el torn de preguntes es va traslladar al públic, on hi havia una quarantena de persones que al final de l'acte van fer-se signar exemplars del llibre.