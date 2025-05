Monistrol de Calders aprova acollir el primer cementiri xinès civil d'Europa

L'Ajuntament de Monistrol de Calders, al Moianès, ha acceptat la proposta de construcció d'un cementiri multiconfessional d'arrels budistes al municipi, totalment integrat i respectuós amb l'entorn on es vol ubicar. Es tractarà del primer cementiri xinès civil d'Europa. Un cop escoltada i valorada la proposta de la comunitat xinesa impulsora, i després de parlar-ne amb diferents agents sòcio-econòmics del territori, s'ha conclòs començar els procediments legals per a la seva implantació, degut a l'impacte positiu que, considera, pot aportar a Monistrol de Calders i a la comarca del Moianès.

Després de les diferents reunions mantingudes amb els promotors d'aquesta inversió al poble, l'agost de 2024 els promotors varen fer arribar oficialment un document amb el compromís ferm de contribuir al desenvolupament sòcio-econòmic i cultural del municipi. En aquest document, entre altres, es feia esment a treballar per fer un agermanament entre el poble del Moianès i Dongyuiang, una ciutat del comptat de Quingtian.

Segons l'Ajuntament, l'acord fomenta l'intercanvi bidireccional en els àmbits socio-econòmic i cultural, per procurar un desenvolupament ambiciós i sostenible per a Monistrol, emmarcat en l'agricultura, el turisme i la comunitat. Per aprofundir en aquest acord, una delegació de l'Ajuntament de Monistrol de Calders farà un viatge a la Xina aquesta setmana per fer un agermanament amb una ciutat Dongyuan, del comtat de Quingtian, principal zona d'on és originària la població xinesa resident a Catalunya.

L'agermanament ha de permetre, entre d'altres, potenciar les fortaleses i aprofundir en les oportunitats de millora dels municipis. Facilita, a més de l'intercanvi cultural i social, l'intercanvi econòmic entre sectors i, sobretot, l'adquisició de noves perspectives a l'hora d'encarar els reptes, gràcies a l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques. Finalment, i a diferència de les xarxes i plataformes multilaterals, l'agermanament, entès com a una relació de proximitat i confiança, ofereix una comunicació bilateral i directa.

Un nou cementiri a la finca de la Païssa

L'empresa funerària Àltima i un grup d'inversors xinesos van presentar un projecte per construir el que seria el primer cementiri civil xinès d'Europa a la finca de la Païssa de Monistrol de Calders, al Moianès. La Païssa és una finca particular situada al nord del terme municipal, de més de 42 hectàrees, que compta amb una masia principal de 1.396 metres quadrats a banda d'altres construccions secundàries.

A França hi ha el cementiri xinès de Nolette que acull les restes de 842 dels prop de 2.000 treballadors xinesos que van morir a la zona durant la Primera Guerra Mundial, però és en format memorial i no s'hi fan noves inhumacions. A Liverpool i a Kranenburg (Països Baixos) els seus cementiris occidentals compten amb espais adequats per a la comunitat xinesa. El de Monistrol de Calders seria el primer del continent exclusiu per fer sepelis seguint les tradicions emocionals, intel·lectuals i espirituals d'aquesta nombrosa comunitat. Els impulsors han batejat el cementiri amb el nom de Sukhavati.

La proposta presentada per la funerària espanyola i el grup d'inversors del gegant asiàtic preveu actuar en la totalitat de la finca, tot i mantenint-ne la diversitat natural, i adequar-la, estèticament, a les tradicions mortuòries de la comunitat xinèsa. El complex funerari estaria dividit en setze parcel·les de diferents mida i aspecte i aprofitaria les característiques naturals de la finca per poder fer la inhumació en zones boscoses, de gespa, en espais ecològics, o, en els casos més pudents, en espais VIP envoltats d'elements artístics i en grans panteons.

A banda, la instal·lació comptaria amb un gran aparcament de fins a 900 vehicles, elements zen de la cultura asiàtica, com un gran estanc de lotus i un de pedres amb diversos ponts, un corredor Brahma, una residència zen d'aigua, un pavelló de la sabiduria zen, un jardi Bodhi o una avinguda dels animals del zodíac, a banda d'una recepció, i una estètica molt acurada dels camins, amb una avinguda del Paisatge que els vertebraria, i elements de repòs, contemplació i meditació a tota la instal·lació.