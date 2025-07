Manresa Il·lumina brilla a Europa amb un model pioner d'energia compartida

El projecte Manresa Il·lumina, liderat per l'Associació d'Empresaris de Bufalvent, ha estat seleccionat com a finalista europeu en els Innovation in Politics Awards 2025, uns prestigiosos guardons que reconeixen iniciatives polítiques transformadores d'arreu del continent. La proposta manresana ha estat triada entre centenars de candidatures de 22 països, i destaca en la categoria de cohesió social, al costat d'altres propostes vinculades a la protecció del clima o la salut pública.

El jurat, format per 1.000 ciutadans europeus, ha valorat el model pioner de comunitat energètica empresarial de Manresa Il·lumina, que connecta diverses empreses dels polígons industrials de la ciutat per produir i consumir energia solar de manera col·laborativa, local i sostenible. L'objectiu del projecte és avançar cap a un model energètic més eficient, en el qual cap empresa quedi enrere en el procés de transició.

Una aposta compartida per la sostenibilitat

Des de la seva creació, Manresa Il·lumina ha impulsat la instal·lació col·lectiva d'1 MWp d'energia solar fotovoltaica, convertint-se en una de les primeres experiències d'aquest tipus a Catalunya en un entorn industrial. El projecte ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, que va encarregar els estudis previs gràcies a ajuts de la Diputació de Barcelona, així com amb la col·laboració del Consell Comarcal del Bages i l'Institut Català de l'Energia.

El pròxim 17 de setembre, els representants del projecte -l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, el president de l'associació Bufalvent, Bernat Ladrón de Guevara, i la gerent del polígon, Montserrat Ambrós- assistiran a Viena, on tindrà lloc la gala de lliurament dels premis. El reconeixement reforça el lideratge de la ciutat en matèria d'innovació energètica i col·laboració empresarial.