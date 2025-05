Creen una granja a Sant Salvador de Guardiola per promoure els insectes com a aliment del futur

L'augment mundial de població planteja un repte per garantir l'alimentació global. I els insectes, amb un alt contingut en proteïnes i una producció sostenible, poden ser una alternativa als sistemes actuals de producció alimentària. Ruby Schreurs n'està totalment convençuda i, per això, juntament amb la seva germana, Raffaela, i els seus pares, Frederick i Danielle, han decidit engegar a Sant Salvador de Guardiola una granja de demostració. L'objectiu és promoure els insectes comestibles com a aliment del futur, assessorar empreses que es vulguin introduir en aquest món "emergent", i sensibilitzar la població sobre els beneficis de menjar invertebrats. La proposta es complementa amb visites guiades, tastos i tallers de cuina.

Per a aquesta família holandesa establerta a Sant Salvador de Guardiola des de fa tres dècades, els insectes són la clau de l'alimentació del futur. Per això, han creat una granja demostrativa a la seva finca, ubicada a la urbanització de Ca l'Esteve.

El seu objectiu és ensenyar, guiar i assessorar tant empreses que vulguin explorar aquest sector com particulars "perquè, a poc a poc, acabin perdent la por a menjar invertebrats". "Hi ha molta gent que no sap tot el que es pot fer amb insectes. Veuen un insecte i els fa fàstic", lamenta Ruby Schreurs, una de les impulsores del projecte.

Però més enllà del gust, Schreurs diu que és qüestió d'hàbits: "Aquí mengem cargols i els nostres avis potser mai s'haurien imaginat que ara menjaríem sushi, peix cru. Doncs potser hauríem de pensar que els insectes podrien ser els nous cargols o el nou sushi".

Però per Schreurs, els insectes tenen altres beneficis més enllà de ser una font rica en proteïnes. En aquest sentit, planteja el seu consum com una alternativa d'alimentació sostenible. "Les granges d'insectes són verticals i, amb molt poc espai, pots criar-ne molts", subratlla a l'ACN.

En el seu cas, a Sant Salvador de Guardiola crien cucs de farina, però a banda d'aquests insectes, actualment a Catalunya l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària també permet comercialitzar i consumir grills domèstics, llagostes i escarabats piloters.

Més enllà dels seus beneficis alimentaris, A més, explica, els excrements dels insectes es poden fer servir com a fertilitzant natural per a les plantes si es barregen amb aigua.

La granja de demostració neix sota el paraigua de l'empresa social holandesa New Generation Nutrition (NGN), especialitzada en la cria d'insectes. La petita granja on es crien els cucs de farina està construïda amb palla i es complementa amb un espai de bar, sales per fer tallers i demostracions i un hivernacle per al cultiu de vegetals.

Experiències educatives i de lleure

La proposta es complementa amb visites guiades, tastos i tallers de cuina perquè, per exemple, la gent es pugui crear les seves pròpies hamburgueses d'insectes. A més, també fan cursos per aprendre horticultura i crear el teu propi kit de plantació per fer-se un hort urbà.