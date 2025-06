Manresa inicia la construcció del segon edifici cooperatiu més gran del país

Manresa ha iniciat aquesta setmana la construcció del que serà el segon edifici cooperatiu més gran de Catalunya, un projecte impulsat per Sostre Cívic que preveu 60 habitatges de protecció oficial i que consolida la capital del Bages com un dels principals referents catalans de l'habitatge cooperatiu. L'edifici, anomenat La Bertrana, s'aixecarà en un solar del carrer Pilar Bertran Vallès, cedit per l'Ajuntament mitjançant un dret de superfície de 75 anys prorrogables.

Amb una superfície construïda de 7.818 metres quadrats, el nou immoble inclourà, a més dels habitatges, quatre espais col·lectius i un local municipal pensat per fomentar la vida comunitària. Es tracta d'un projecte amb criteris avançats de sostenibilitat, que incorporarà aerotèrmia, sistemes centralitzats, recuperació d'aigües i construcció industrialitzada, amb l'objectiu d'aconseguir una certificació energètica A.

Un nou pas per fer créixer l'habitatge cooperatiu

Aquest nou projecte reforça el pes del model cooperatiu en cessió d'ús a Manresa, que ja compta amb dues promocions actives: El Rusc i La Raval. Amb l'arrencada d'aquesta tercera iniciativa, Manresa es consolida com un dels municipis pioners a Catalunya en aquest àmbit, amb el suport explícit del consistori i la implicació directa de la ciutadania organitzada.

La Bertrana serà només superada pel projecte de Sostre Cívic a Sant Andreu de Barcelona, amb 62 habitatges, i compta amb finançament europeu i suport públic, tant de l'Ajuntament de Manresa com del Departament de Territori de la Generalitat. El model cooperatiu en cessió d'ús permet a les persones sòcies accedir a l'habitatge sense haver de comprar-lo, contribuint a frenar l'especulació i afavorint la vida comunitària.

Compromís institucional i visió de futur

L'acte d'inici d'obres ha comptat amb la presència de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha posat en valor el projecte manresà com una "peça clau dins de l'estratègia del Govern per construir un model d'habitatge assequible i sostenible". Acompanyada per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i per membres de Sostre Cívic i de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, la consellera ha destacat la "determinació de la ciutat per impulsar solucions estructurals a la crisi d'habitatge".

Paneque ha subratllat que el projecte de La Bertrana és un exemple de com "el treball conjunt entre institucions i entitats socials pot donar resposta a les necessitats reals de la ciutadania”, i ha remarcat que a Catalunya “ja s'han mobilitzat 665 solars públics per construir els primers 21.000 dels 50.000 habitatges previstos fins al 2030".

Una promoció pensada per al futur

El model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, com el que s'impulsa a La Bertrana, permet a les persones sòcies tenir ús indefinit de l'habitatge, sense passar a ser-ne propietàries ni pagar un lloguer convencional. Aquesta fórmula redueix l'impacte econòmic per a les famílies, evita l'especulació immobiliària i promou valors de cohesió social i sostenibilitat.