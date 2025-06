Un 2,8% dels propietaris controlen gairebé una quarta part dels habitatges de Manresa

El grup municipal Fem Manresa ha fet públiques dades que mostren una alta concentració del parc d'habitatge de la ciutat en mans de grans tenidors. Tot i representar només el 2,81% dels propietaris, controlen el 22,80% dels immobles. Segons la formació, això agreuja la crisi d'accés a l'habitatge i incrementa la desigualtat.

Gairebé un de cada quatre habitatges en mans d'una minoria

Fem Manresa ha revelat aquesta setmana dades oficials facilitades per l'Ajuntament que evidencien la concentració de la propietat d'habitatge a la ciutat. Segons aquestes xifres, 717 grans tenidors -propietaris de cinc o més habitatges- controlen 8.726 immobles, un 22,80% del total, tot i representar només un 2,81% dels propietaris.

En contraposició, el 83,06% dels propietaris tenen només un habitatge, amb 21.216 titulars que sumen el 55,05% del parc total. Entremig, els propietaris d'entre dos i quatre habitatges -un 14,03% del total- sumen 8.538 immobles, el 22,15%. Aquestes dades exposen un desequilibri profund en la distribució de la propietat i, segons Fem Manresa, revelen una estructura especulativa cada cop més consolidada.

"Una minoria rendista decideix sobre el dret a l'habitatge"

Segons el grup municipal, la concentració del parc d'habitatge en poques mans contribueix a l'encariment dels lloguers i de la compra. A més, genera una situació de dependència de la classe treballadora envers els interessos de grans propietaris, que poden condicionar tant l'ús com els preus dels immobles.

"Una minoria rendista força la majoria a adaptar-se a les seves regles si vol accedir a un habitatge. És un model que alimenta la desigualtat i posa el dret a l'habitatge al servei de l'especulació", han afirmat des de Fem Manresa. Segons apunten, l'acumulació de patrimoni en mans de grans inversors "crea un cicle pervers: com més habitatges tenen, més beneficis obtenen i més en poden seguir adquirint, deixant fora del mercat a la ciutadania amb menys recursos".

La tendència s'accelera: més compres al comptat i menys propietaris petits

Tot i no disposar encara de dades d'evolució a nivell local, Fem Manresa alerta que la concentració s'està agreujant. Segons dades de la Direcció General del Cadastre, a escala estatal, el nombre de grans propietaris amb més de deu immobles ha crescut un 20% entre 2015 i 2024, mentre que el nombre de petits propietaris ha disminuït.

A Catalunya, l'augment ha estat del 15,9%. Paral·lelament, el percentatge de compravendes d'habitatges al comptat ha pujat, superant el 30% a Catalunya entre gener i setembre del 2024, i arribant al 34,5% al conjunt de l'Estat espanyol durant el primer trimestre del 2025, segons l'INE. Per Fem Manresa, aquest increment confirma que les persones amb més recursos acumulen habitatges mentre que la majoria perd poder adquisitiu.

Propostes per combatre la concentració

Davant d'aquest escenari, Fem Manresa planteja un seguit de mesures amb l'objectiu de frenar l'especulació i recuperar l'habitatge com a dret fonamental i no com a actiu financer. Entre les propostes destaquen:

Prohibir la compra d'habitatges si no és per viure-hi.

Incrementar els impostos als grans propietaris, de forma progressiva segons el nombre d'immobles.

Expropiar habitatges buits de grans tenidors.

Ampliar el parc públic d'habitatge.

Impulsar models alternatius com el cooperativisme en cessió d'ús.

El grup fa una crida a les administracions a "deixar de protegir els interessos d'una minoria rendista" i posar en marxa polítiques valentes que garanteixin el dret a l'habitatge i redueixin la bretxa social generada per la mercantilització del sòl i l'habitatge.