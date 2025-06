Santpedor regularà el lloguer assequible d'habitatges municipals

L'Ajuntament de Santpedor ha aprovat de manera inicial les bases per a l'adjudicació d'habitatges municipals en règim de lloguer assequible, un pas significatiu en l'àmbit de les polítiques d'habitatge al municipi. La mesura, aprovada en el ple ordinari del mes de juny, suposa l'extensió del parc públic d'habitatge més enllà de les situacions d'urgència social, amb l'objectiu de facilitar accés a l'habitatge per a la ciutadania en general.

Amb aquest nou pas, el consistori vol posar a disposició de santpedorencs habitatges de titularitat municipal amb condicions regulades, atenent a la situació de mercat d'habitatge tensionat en què es troba el municipi.

Bases per accedir als habitatges

Les bases aprovades regulen els requisits generals i el procediment d'adjudicació, que es concretarà en convocatòries específiques per cada habitatge. Entre els criteris establerts, s'hi inclou que tots els membres de la unitat de convivència hagin estat empadronats a Santpedor almenys 7 dels darrers 10 anys, i que no disposin d'un habitatge en propietat.

També es requereix que tots els integrants de la unitat de convivència estiguin al corrent dels pagaments amb l'Ajuntament, l'Agència Tributària i la Seguretat Social. Es considera lloguer assequible aquell que se situa dins dels límits marcats per la regulació de preus de lloguer aplicable a àrees tensionades.

El dictamen es va aprovar amb 11 vots a favor (ERC, SxS i SEAM) i 2 abstencions de la CUP. Les bases completes es poden consultar al web municipal.

Acords en matèria de seguretat i via pública

El ple també va aprovar dos dictàmens relacionats amb la seguretat viària i la protecció civil. D'una banda, es va donar llum verda al conveni amb el Servei Català de Trànsit, que atorga a l'Ajuntament competències sancionadores per infraccions de trànsit dins del nucli urbà. Va rebre el mateix suport que el punt anterior: 11 vots a favor i 2 abstencions.

D'altra banda, es va aprovar per unanimitat la pròrroga del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages en matèria de protecció civil. Aquest acord, vigent des de 2021, permet a Santpedor participar en l'estratègia comarcal de seguretat i complir amb els requisits legals de planificació i actuació en emergències.

Cessió de locals municipals al CAP i reconeixement a la infància

També es va aprovar, amb el mateix repartiment de vots (11 a favor i 2 abstencions), la pròrroga del conveni amb l'Institut Català de la Salut per a la cessió de dos despatxos del centre La Nau, que donen suport a serveis d'atenció primària i comunitària. Aquesta ampliació respon a l'increment de perfils professionals des que el CAP de Santpedor forma part d'una Àrea Bàsica de Salut.

A més, per unanimitat, es va aprovar la sol·licitud a UNICEF per renovar el Segell de Ciutat Amiga de la Infància, en reconeixement a les polítiques locals adreçades a nens i joves i com a compromís amb la seva millora constant.

Modificacions de crèdit i qüestions de govern

En l'apartat econòmic, el ple va debatre dues modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria. La primera, per valor de 32.000 euros, es destina a l'adquisició de cubells i contenidors del sistema porta a porta, i es va aprovar amb 7 vots a favor (ERC, SxS) i 6 en contra (SEAM i CUP). La segona, de 47.000 euros, està vinculada a millores informàtiques i va obtenir 11 vots a favor i 2 abstencions.

També es va donar compte del canvi de portaveu del grup SEAM en les comissions informatives, i es va obrir el torn de control a l'equip de govern, amb resposta a precs i preguntes formulats per l'oposició.