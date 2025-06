Santpedor tanca una Festa Major multitudinària i plena de novetats amb una nodrida participació popular

Santpedor ha conclòs aquest dilluns la seva Festa Major 2025 amb el tradicional concert d'havaneres, que enguany ha anat a càrrec dels Pescadors de l'Escala i ha comptat amb el típic rom cremat. Ha estat el final perfecte per a cinc dies intensos, amb més de 40 activitats programades i una alta participació per part del veïnat i de visitants d'altres indrets, que han contribuït a omplir carrers i places amb ambient festiu i cívic.

Una de les grans novetats d'aquesta edició ha estat la presentació del Bou Brufadet, una nova figura festiva pensada per als més petits, que s'afegeix al bestiari del municipi i que va ser rebuda amb entusiasme el divendres a la plaça Gran U d'Octubre. També ha destacat l'espectacle de força i equilibri dels aizkolaris, esportistes tradicionals del País Basc, que van deixar bocabadat el públic amb tallades de tronc en alçada i aixecament de pesos.

La programació s'ha enriquit amb propostes escollides a través de l'enquesta jove, com el làser tag i l'escape room, a les quals s'han sumat clàssics com el teatre familiar, les actuacions del Màgic Pol i les mostres de cultura popular a càrrec de les entitats del poble. Per als infants, tampoc hi han faltat activitats com la festa de l'escuma o el ja habitual sopar de nens i nenes.

50 colles fan vibrar l'entrada de penyes

Un dels moments més esperats de la Festa Major va ser l'entrada de penyes, que aquest any ha assolit una xifra rècord de participació amb 50 colles. La plaça Gran U d'Octubre es va omplir de gom a gom en una explosió de colors, disfresses i gresca, que va marcar l'inici de les nits més festives.

En l'àmbit musical, La Tropical -que celebra el seu desè aniversari- i la xaranga Tsunami han estat alguns dels protagonistes, juntament amb les orquestres i els concerts programats, que han animat tant les nits com els vermuts populars. També hi ha hagut espai per al talent local amb les exhibicions del gimnàs Sport Centre i altres activitats impulsades per entitats del municipi.

Valoració molt positiva de l'Ajuntament

"Hem procurat que tots els col·lectius d'interessos i edats diferents hi trobessin algunes activitats que els encaixessin i crec que ens n'hem sortit prou bé", ha destacat el regidor de Fires i Festes, Jordi Rojas. Per la seva banda, l'alcalde Agustí Comas ha valorat "positivament la bona acollida que han tingut tots els actes i l'ambient festiu i cívic que s'ha viscut aquests dies de Festa Major a Santpedor".

Des de l'Ajuntament s'ha volgut expressar un agraïment explícit a totes les entitats, organitzacions, la Brigada Municipal, la Policia Local, l'equip tècnic i les persones voluntàries que han fet possible l'èxit de la festa, així com als santpedorencs i a totes les persones vingudes d'arreu que han gaudit d'una celebració carregada d'energia, respecte i il·lusió.