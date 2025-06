Queixes sobre urbanisme, habitatge i mobilitat centren l'atenció de la Síndica a Manresa

L'equip itinerant de la Síndica de Greuges de Catalunya ha fet la seva segona parada de l'any a Manresa, en el marc del conveni que manté amb el consistori des del 2017. Durant la visita del passat dimecres, 28 de maig, es van registrar un total de onze atencions presencials al Casal de les Escodines i divuit comunicacions més per via telefònica o videotrucada. En conjunt, es van presentar vuit queixes i es van fer divuit consultes, centrades sobretot en qüestions relacionades amb urbanisme, habitatge, mobilitat, medi ambient i tributs.

Tres de les queixes van dirigides a l'Ajuntament

De les vuit queixes presentades durant la jornada, tres anaven adreçades a l'Ajuntament de Manresa. Tot i que la major part de consultes fan referència a serveis públics i drets bàsics, l'activitat demostra que la ciutadania continua utilitzant aquest canal per fer arribar les seves preocupacions o malestars amb l'administració.

Aquests resultats són provisionals i podrien derivar en noves actuacions per part de la institució. Totes les dades definitives es recolliran a la memòria anual de Manresa 2025, que es publicarà al web del Síndic de Greuges, dins l'apartat Informes ens locals.

Un conveni en vigor des de fa vuit anys

L'activitat de la Síndica a la capital del Bages s'emmarca dins del conveni signat amb l'Ajuntament el 2017, que va ser prorrogat el 2021 per quatre anys més. Aquest acord garanteix la realització de quatre visites anuals a la ciutat, l'atenció directa a la ciutadania i l'elaboració d'un informe anual que s'ha de presentar al plenari municipal.

En la darrera visita, el passat 13 de febrer, l'equip del Síndic havia atès dotze persones de manera presencial i va rebre vint comunicacions més, amb tretze queixes i vint consultes. Les xifres actuals, encara provisionals, mostren una lleugera disminució en el nombre total de queixes, però mantenen un volum similar de consultes ciutadanes.

Un servei de proximitat i garantia de drets

Aquest tipus d'atenció territorial del Síndic té com a objectiu garantir els drets de la ciutadania, apropant el servei a persones que tenen dificultats per fer arribar les seves reclamacions per canals digitals o que requereixen atenció directa. El web del Síndic de Greuges permet fer consultes, queixes i seguiment dels informes elaborats per cada municipi.

La propera visita a Manresa està prevista per al segon semestre d'aquest any.