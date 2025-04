El pubillatge de Manresa organitza una nova Marató de Donants de Sang

La pubilla i l'hereu impulsen una Marató de Donants de Sang per fomentar les donacions de sang que es portarà a terme el proper dijous 24 d'abril. Prèviament a la marató, el 23 d'abril, coincidint amb la diada de Sant Jordi, la pubilla i l'hereu realitzaran una campanya d'informació als carrers, arribant a totes aquelles entitats i persones que gaudeixin de la jornada, per tal de conscienciar sobre la importància de donar sang i promoure la participació en aquest esdeveniment solidari, per tal d'augmentar el nombre de donacions.

La campanya de donació serà al llarg del dia 24 d'abril entre les 9 del matí i les 8 del vespre al Banc de Sang que hi ha a l'entrada de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Totes aquelles persones que donin sang obtindran un obsequi gràcies a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Manresa i la Biblioteca del Casino.