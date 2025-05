Joan Gómez Barreda, nou director de l'ONCE a Manresa

Joan Gómez Barreda s'ha presentat com a nou director de l'ONCE a Manresa en un acte, a la seu de l'ONCE a la ciutat, que ha comptat amb la participació de Marc Aloy, alcalde de Manresa; Mariona Homs, regidora de la Presidència, Drets Socials i Persones Grans; Àngel Ávila, sotsdelegat de l'ONCE a Catalunya; David Bernardo, president del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya, i Maite Siles, anterior directora de l'ONCE a Manresa. També els han acompanyat membres del Comitè d'Empresa i afiliats i treballadors de l'ONCE a Manresa.

Joan Gómez Barreda té 47 anys. Casat i amb dos fills, és llicenciat en Biologia per la UB. Afiliat a l'ONCE fa 25 anys, ha estat més de dos anys com a responsable de Control de Qualitat a una empresa del grup ONCE i ha treballat tres anys com a agent venedor de l'ONCE.

"Tinc ara l'oportunitat de treballar a Manresa i compartir amb entitats i persones del món de la discapacitat experiències i projectes que ens faran millorar el nostre dia a dia. I mostrar el meu agraïment a les persones que dia a dia s'apropen als nostres venedors d'il·lusions. És per a mi un gran repte que emprenc amb molta il·lusió", ha dit Gómez.

L'agència de l'ONCE a Manresa presta serveis a 400 afiliats i afiliades i compta amb 86 agents venedors dels diferents productes de joc responsable que comercialitza l'Organització. Les poblacions que depenen de l'agència són Berga i Igualada i cobreix les comarques del Bages, l'Anoia i el Berguedà.