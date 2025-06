L'activista social Montse Roldan mor als 82 anys

La manresana Montse Roldán, activista social i cofundadora de l'associació sociocultural Club Gavines, ha mort aquesta matinada de divendres a l'edat de 82 anys. Voluntària a presons durant més de 30 anys, primer a la Model i després a Lledoners, membre del Consell Municipal de la Dona de Manresa des de 1997, gairebé des del seu inici, des de l'any 2000 va col·laborar també amb el Centre de Dia Mosaic per a persones amb problemes de salut mental i amb la Plataforma d'Aliments. Aquest passat mes de maig va rebre el Premi Oleguer Bisbal a la manresana més manresana. El 2019 va rebre el Premi Maria Casajuana, convocat per ERC i Jovent Republicà coincidint amb el Dia Internacional de la Dona Treballadora.

El funeral tindrà lloc aquest dissabte a les 10 del matí al tanatori Mémora de Manresa.

Nascuda a Tiedra el 1943

Nascuda el 1943 a Tiedra (Valladolid) dins la caserna de la Guàrdia Civil, Montse Roldán Rodríguez va arribar a Manresa amb poc més d'un any, seguint al seu pare i, després de moure's per tot el país, va acabar establint-se a la ciutat quan tenia 11 anys. Amb només 15 anys va començar a treballar als magatzems de Can Jorba de Manresa i, també de jove, va descobrir l'excursionisme i l'escalada de la mà del Centre Excursionista de la Comarca del Bages. Ha estat professora d'educació física durant 20 anys i la seva vida s'ha caracteritzat per una motivació d'ajuda als altres.