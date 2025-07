La regidora de Drets Socials i Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa, Mariona Homs, ha visitat aquest dijous Càndida Clua Ibarrola per felicitar-la pel seu centenari, lliurant-li un ram de flors i un obsequi en nom del consistori. La celebració ha tingut lloc a la Residència Mont Blanc, on viu actualment, i han assistit familiars i professionals del centre, que no han volgut perdre's aquest moment tan especial.

Càndida Clua Ibarrola va néixer a Esparreguera el 10 de juliol de 1925. És vídua i va tenir dos fills, Joaquim (ja traspassat) i Joan, així com dos nets, una neta i dos benets. Després de l'escola, va aprendre a cosir amb la modista Carme Mir, i durant la seva vida laboral va treballar a Cal Perramon com a teixidora de seda. A més de la seva feina, li apassionava el ganxet i les feines de casa, així com la lectura de novel·les històriques. També gaudeix revisant els àlbums de fotografies familiars, recordant moments passats.