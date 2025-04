L'Ajuntament Manresa sensibilitzarà contra la LGTBI-fòbia amb activitats durant tot el maig

L'Ajuntament de Manresa ha programat diverses activitats que es portaran a terme durant el mes de maig per commemorar el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que se celebra cada any el 17 de maig. Les diferents activitats i accions estan obertes a la ciutadania i tenen per objectiu treballar aspectes relacionats amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere. El lema escollit per aquest any és Per una Manresa diversa i lliure de LGTBI-fòbia. Com és habitual, al balcó de l'Ajuntament s'hi penjarà la bandera contra la LGTBI-fòbia, enguany la penjada de la bandera es farà el 16 de maig.

Enguany, l'acte central i institucional tindrà lloc el 20 de maig, a les 7 de la tarda, a l'Auditori de l'Espai Plana de l'Om. L'acte comptarà amb la representació adaptada de l'obra de teatre Indòmites, a càrrec de la Companyia Els Carlins. Es tracta d'una versió lliure que fusiona diferents trames de les obres Hedda Gabler i La dama del mar, de l'autor noruec Hernik Ibsen que dona veu a la lluita i l'inconformisme de les dones i d'ahir i d'avui i del col·lectiu LGTBIQ+.

Les activitats, però, començaran abans. Així, el 9 de maig a partir de les 6 de la tarda, la biblioteca del Casino acollirà la sessió de l'hora del conte La bruixa que volia ser bella, a càrrec de la Pallassa Lola. També al Casino, en aquest cas el 13 de maig a 2/4 de 7 de la tarda, hi haurà una conversa oberta amb Valentina Berr sobre gèneres, marges, trànsits, lesbianisme i molt més. Aquesta conversa serà en el marc del seu llibre La respuesta a todo lo que le preguntarias a una tia trans, i que es pot demanar en préstec a la mateixa biblioteca del Casino.

En aquesta ocasió, també hi haurà activitat al Museu del Barroc de Catalunya - Museu de Manresa. Entre el 8 de maig i el 29 de juny, a la sala del claustre es podrà visitar l'exposició Nazario. Art i dissidència en temps de repressió i alliberament. L'exposició mostra l'obra rebel i renovadora de l'artista Nazario Luque i posa de manifest la continuïtat de les reivindicacions del col·lectiu queer (persones que s'oposen a encaixar amb una identitat sexual o de gènere concreta) en l'actualitat. El 17 de maig, el claustre del mateix museu, i coincidint amb la Nit dels Museus, acollirà l'espectacle Travestí de Flamenco Queer. Serà a partir de 2/4 de 9 del vespre.

El programa es tancarà el 22 de maig, amb la projecció del documental Com et deies abans? I altres preguntes estúpides i el posterior col·loqui a l'Auditori de l'Espai Plana de l'Om. El documental mostra l'experiència i el dia a dia de persones trans i posteriorment es podran escoltar veus de persones expertes que treballen per a la salut i el benestar de les persones del col·lectiu.

Aquesta programació s'emmarca dins dels objectius principals del Pla per la Diversitat, afectiva sexual i de gènere de l'ajuntament de Manresa 2023-26, donant resposta a les accions encaminades en la sensibilització i visibilització a nivell comunitari en relació a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.