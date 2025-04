«Mengem-nos els rics» serà el lema de la manifestació de l'1 de Maig a Manresa

La manifestació de l'1 de Maig, Dia dels Treballadors, a Manresa sortirà dijous a 2/4 de 12 del migdia des de la Ben Plantada i, com cada any, tindrà un recorregut que s'anirà descobrint a mesura que avanci la marxa. La manifestació, convocada pel moviment anticapitalista i popular de la ciutat, tindrà com a lema Els seus beneficis, la nostra misèria i com a clam Mengem-nos els rics.

Les manifestacions de l'1 de Maig a Manresa han viscut mobilitzacions de tot tipus, des de més mogudes que han acabat amb detencions provocades per la pressió policial, fins a jornades tranquil·les i reivindicatives, i fins i tot ha servit per a l'alliberament de blocs de pisos per part de la PAHC, però sempre han tingut un recorregut adaptat a l'actualitat i a les reclamacions de la classe treballadors.