Manresa il·luminarà de vermell la façana de l'Ajuntament pel Dia Internacional de l'Hemocromatosi

La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de color vermell aquest dissabte, 7 de juny, entre les 21.25 i les 22.30 hores, en commemoració del Dia Internacional de l'Hemocromatosi. L'acció s'impulsa a petició de l'Associació Espanyola d'Hemocromatosi (AMES), amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia poc coneguda i mostrar suport a les persones que la pateixen.

Què és l'hemocromatosi?

L'hemocromatosi fa referència a un conjunt de malalties que tenen en comú una acumulació excessiva de ferro a l'organisme. Tot i que el ferro és essencial per a moltes funcions vitals, un excés pot tenir efectes greus per a la salut. Quan no es detecta a temps, pot danyar òrgans com el fetge, el pàncrees, el cor i les articulacions. Això pot derivar en complicacions com la cirrosi hepàtica, diabetis, insuficiència cardíaca, artritis o artrosi.

Una malaltia silenciosa però controlable

Aquesta malaltia afecta aproximadament una de cada mil persones i és més freqüent en homes que en dones, sobretot entre la població de raça blanca d'Europa occidental. Els primers símptomes solen aparèixer entre els 30 i els 50 anys en els homes, i més tard en les dones, normalment després de la menopausa, cap als 50 anys. Tot i això, en alguns casos pot manifestar-se ja als 20 anys.

Tot i la seva gravetat potencial, si es detecta a temps, l'hemocromatosi pot controlar-se amb un tractament senzill i canvis en l'estil de vida. El seguiment mèdic adequat pot evitar danys als òrgans i millorar considerablement la qualitat de vida dels pacients.

Amb aquest gest simbòlic, Manresa se suma a les nombroses ciutats d'arreu del món que, coincidint amb el 7 de juny, il·luminen edificis emblemàtics per recordar la importància del diagnòstic precoç i del suport social envers les malalties minoritàries.