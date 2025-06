Manresa s'il·luminarà de verd pel Dia Mundial de l'ELA

La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de verd aquest dissabte, 21 de juny, de 2/4 de 10 a 2/4 d'11 de la nit, per sumar-se al Dia Mundial de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). La iniciativa, promoguda per la Fundació Catalana Miquel Valls, convida els consistoris d'arreu del país a tenyir de verd els seus edificis institucionals per donar visibilitat a aquesta malaltia i expressar el suport a les persones afectades.

La commemoració coincideix amb el solstici d'estiu, símbol d'esperança en el camí de la investigació per trobar un tractament efectiu. La proposta és impulsada internacionalment per l'Aliança Internacional d'Associacions d'ELA/MNM i té per objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre l'impacte d'aquesta patologia degenerativa.

Una malaltia cruel i silenciosa

L'ELA és una malaltia del sistema nerviós central que provoca la degeneració progressiva de les neurones motores, encarregades de controlar la musculatura voluntària. Aquesta pèrdua funcional deriva en debilitat, atròfia muscular i, amb el temps, una dependència gairebé absoluta. La malaltia manté intactes les capacitats cognitives, cosa que agreuja l'impacte emocional per a les persones diagnosticades.

Els afectats han d'afrontar no només la pèrdua progressiva de moviments bàsics -com caminar, parlar o empassar- sinó també un alt impacte emocional i psicològic. L'ansietat, la frustració i la por de convertir-se en una càrrega són habituals, i requereixen una atenció integral que vagi més enllà del tractament mèdic.

Manresa, compromesa amb la visibilització

Amb aquesta acció simbòlica, Manresa torna a mostrar el seu compromís amb les causes socials i sanitàries. La il·luminació de la façana consistorial s'ha convertit, els últims anys, en una eina de sensibilització col·lectiva per donar suport a diverses campanyes solidàries i de conscienciació.

Des de la Fundació Miquel Valls es recorda la importància de donar a conèixer la realitat de l'ELA i de continuar treballant per millorar la qualitat de vida dels afectats, impulsar la investigació i promoure polítiques públiques valentes que garanteixin una atenció digna i recursos suficients.