«Microbiòmics»: un joc per conscienciar infants i joves sobre la importància dels microorganismes que habiten al nostre cos

Donar a conèixer què és el microbioma i per què és clau per a la salut és l'objectiu de Microbiòmics, un joc de taula creat per les investigadores i docents de la Facultat de Ciències de la Salut d'UManresa, Anna Fàbrega Santamaria i Laia Lladó Pelfort. La iniciativa, amb voluntat divulgativa i educativa, s'adreça a infants i joves i compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa.

Un joc per trencar tòpics i promoure hàbits saludables

La proposta neix de la voluntat de fer arribar un concepte científic sovint desconegut -el microbioma- a través d'una eina lúdica, atractiva i pedagògica. "Massa sovint, quan es parla de microbis o bacteris, es fa des d'una visió negativa", apunta Anna Fàbrega. "Amb aquest joc volem trencar aquesta imatge i relacionar els microorganismes amb la salut, perquè la majoria són beneficiosos per a l'equilibri del nostre organisme".

El microbioma és el conjunt de microorganismes (bacteris, fongs, virus...) que viuen en diferents parts del cos -sobretot a l'intestí- i que tenen un paper fonamental en la digestió, la resposta immune i la protecció contra infeccions. Quan aquest equilibri es trenca, poden aparèixer problemes de salut físics i fins i tot alteracions de l'estat d'ànim.

Dos taulers, 70 cartes i una cursa per equilibrar el cos

Microbiòmics proposa una partida entre dos equips que competeixen per aconseguir que els seus microbiomes siguin els més sans. Cada equip disposa d'un tauler amb la representació d'un cos humà dividit en quatre àrees: la boca, l'intestí, la pell i la vagina. A través de 70 cartes, els participants hauran de fer front a microorganismes bons i dolents, accions saludables o perjudicials i esdeveniments especials com l'ús d'antibiòtics o els trasplantaments de microbioma.

Les cartes inclouen informació científica, com ara el nom dels microorganismes, el seu paper (beneficiós o potencialment patogen), la seva força relativa i la classificació per tipus. L'objectiu és eliminar els microorganismes perjudicials del propi tauler i, si es pot, dificultar l'equilibri del tauler rival, fent créixer així la consciència sobre com les nostres accions influeixen en la salut invisible del nostre cos.

Una eina educativa per a l'aula i més enllà

Laia Lladó destaca que el joc pretén "fer tangible tot allò que ens expliquen sobre cuidar-nos, més enllà de la teoria". Per això, s'ha pensat especialment per a l'alumnat de cicle superior de primària i primer cicle d'ESO. El joc s'ha provat ja a diversos centres de primària de Manresa i també a la fira Fes-te Salut, celebrada al Palau Firal. Aquestes primeres experiències serviran per introduir millores abans de presentar el projecte a convocatòries de suport a la divulgació científica.

"Volem que els infants entenguin per què no és bo abusar del sucre, o per què no hem de prendre antibiòtics sense control. Tenim quilos de microorganismes dins del cos i, tot i això, molts no saben quina és la seva funció ni com cuidar-los", explica Lladó.

Implicació local i mirada de futur

El projecte s'ha desenvolupat gràcies a una subvenció de l'Ajuntament de Manresa per al foment de la divulgació científica. També ha comptat amb l'acompanyament d'Eduscopi, especialistes en educació científica i desenvolupament de materials didàctics.

Amb Microbiòmics, la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa fa un pas més per apropar la ciència a la ciutadania i estimular vocacions científiques des de la infància. Les impulsores tenen previst seguir promovent el joc en entorns escolars, fires i projectes de recerca educativa. Amb la col·laboració de docents i professionals, esperen convertir-lo en una eina consolidada de referència per parlar del microbioma, un món invisible però fonamental per al nostre benestar.