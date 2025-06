Una basílica plena de pau i emoció per acomiadar els éssers estimats

La basílica de la Seu de Manresa es va omplir gairebé del tot el passat dijous en un acte emotiu i carregat de simbolisme per commemorar els 25 anys del Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central. El concert poètic i musical, obert a la ciutadania i especialment als usuaris i usuàries del servei, va servir com a cloenda de l'aniversari i com a espai col·lectiu de record, agraïment i esperança.

Amb una posada en escena acurada i una gran càrrega emocional, l'acte va oferir un viatge interior per reconèixer la pèrdua de les persones estimades i, alhora, obrir la porta a nous horitzons vitals. Des del silenci compartit fins als versos i melodies que van omplir la basílica, la proposta va permetre canalitzar el dol i transformar-lo en una mirada de gratitud i serenitat.

Una vetllada per recordar i transformar

Els organitzadors van plantejar el concert com una experiència terapèutica, capaç de connectar els assistents amb les emocions més profundes i oferir una eina de transformació vital. L'acte va tenir com a objectiu donar gràcies a les persones traspassades i reconèixer la seva presència en la memòria i el cor dels qui continuen el camí.

Segons els testimonis recollits posteriorment, molts assistents van destacar la "intensitat emocional" de la vetllada i la "sensació de pau i recolliment" que van experimentar. Els missatges rebuts van coincidir a assenyalar que la proposta va commoure, va relaxar i va deixar una empremta molt positiva.

25 anys acompanyant el dol

L'acte a la Seu va cloure la programació d'activitats del 25è aniversari del Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central, una entitat que des de fa un quart de segle acompanya les persones en processos de pèrdua i dol amb una mirada humana, compassiva i professional.

Amb aquest concert, el servei no només ha volgut celebrar una trajectòria de compromís amb la comunitat, sinó també reivindicar la importància de tenir espais on expressar el dolor i convertir-lo en vida compartida. El concert poètic musical ha estat, segons l'opinió de molts assistents, una d'aquestes ocasions especials que deixen una petjada emocional profunda.