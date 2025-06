Una nova connexió entre natura i ciutat: inaugurada l'escala del Salt de la Creu del Tort a Manresa

Amb una claror núvola fent lluir les balmes del riu Cardener, aquest dimarts a la tarda s'ha inaugurat la nova escala del Salt de la Creu del Tort, una intervenció molt esperada que recupera una connexió històrica entre els barris de les Escodines i la Balconada amb el camí de la Font de Fans fins al Pont Vell. El projecte, que ha estat finançat amb fons europeus Next Generation, s'emmarca dins del pla de recuperació de patrimoni vinculat al Camí Ignasià.

Una estrena carregada d'emoció i simbolisme

L'acte ha comptat amb una notable assistència de públic, amb la presència destacada de veïns i veïnes del barri, representants de l'Associació de Veïns de les Escodines, membres del món excursionista i cultural, així com de l'exalcalde de Manresa, Valentí Junyent. L'alcalde actual, Marc Aloy, s'ha mostrat visiblement emocionat durant els parlaments: "És colpidor veure com aquesta antiga reivindicació veïnal esdevé realitat amb tanta gent aquí, compartint aquest moment", ha expressat.

Carme Carrió, presidenta de l'AVV de les Escodines, ha fet memòria del "llarg" camí que ha portat fins a la construcció de l'escala i ha aprofitat l'ocasió per reivindicar una mirada constructiva envers els canvis a la ciutat: "Convidem tothom a veure les intervencions en positiu", ha dit.

Per la seva banda, l'arquitecte responsable del projecte ha destacat diversos elements tècnics i estètics de la nova infraestructura. Ha definit l'escala com una estructura "volant", amb la càrrega principal sostinguda des de la part superior, i ha posat en valor el disseny reixat que permet tant la visibilitat de les vistes de Montserrat com la de la mateixa roca on s'encaixa. S'ha fet amb perspectiva de gènere: això evita punts foscos i genera, segons ha explicat, "una sensació de seguretat i confiança en tot el recorregut".

Un projecte que torna a connectar el passat amb el futur

Després dels parlaments, els assistents han pogut experimentar en primera persona la nova escala, pujant-la i baixant-la en ordre i amb la curiositat de qui descobreix un camí oblidat. L'obra recupera un antic accés construït a principis del segle XX i torna a donar sentit a un tram del recorregut ignasià que uneix el Pont Vell amb el Pou de Llum, tot oferint una nova perspectiva sobre la Vall del Paradís i el conjunt monumental de Manresa.

Amb un desnivell de tretze metres salvat gràcies a l'estructura de ferro galvanitzat, el projecte inclou també la instal·lació de trams d'escala que connecten dues feixes a la part baixa de les balmes, una plataforma superior mirador, vegetació i una bancada per al descans. Els treballs, amb un pressupost de 383.237,47 euros, es van iniciar a la tardor de 2023 i formen part de l'aposta de l'Ajuntament per millorar la connectivitat i revaloritzar el patrimoni natural i històric de la ciutat.

La nova escala del Salt de la Creu del Tort ja forma part del paisatge urbà de Manresa, i tot apunta que es convertirà en un nou punt d'atracció tant per als caminants del Camí Ignasià com per als veïns i veïnes que busquen redescobrir la seva ciutat des d'un altre punt de vista.